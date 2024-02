Caroline Polachek regala 7 canciones nuevas por San Valentín

Caroline Polachek ha decidido celebrar San Valentín publicando la edición deluxe de ‘Desire, I Want to Turn Into You’, el mejor disco del año pasado para JENESAISPOP, como queda registrado en nuestro Anuario 2023 (ya a la venta), y también para los lectores. Dicha edición incluye hasta 7 canciones nuevas.

En realidad, el lanzamiento no solo coincide con San Valentín, sino que lo hace con el primer aniversario de ‘Desire, I Want to Turn Into You’, álbum que le valió una nominación a los Grammy. Por ello, la Everasking Edition (como la artista la ha titulado) incluye dos nuevas versiones de los ya antiguos temas ‘I Believe’ y ‘Butterfly Net’. Mientras que la primera es una versión acústica, la segunda es un remix con Weyes Blood.

- Publicidad -

Asimismo, Caroline Polachek mete ‘Dang’, tema que publicó en octubre, dentro de las 7 canciones agregadas a la edición deluxe. Su reinterpretación de ‘Spring Is Coming with a Strawberry in the Mouth’ de Operating Theatre y ‘Pharmacoma (for Ben Deitz)’ de Default Genders (a la que Polachek titula ‘Coma’) también forman parte de la edición especial, que completan ‘Meanwhile’ y ‘Gambler’s Prayer’.

Este es el tracklist de ‘Desire, I Want to Turn Into You: Everasking Edition’:

- Publicidad -

1. Welcome to My Island

2. Pretty in Possible

3. Bunny Is a Rider

4. Sunset

5. Crude Drawing of an Angel

6. I Believe

7. Fly to You (feat. Grimes and Dido)

8. Blood and Butter

9. Hopedrunk Everasking

10. Butterfly Net

11. Smoke

12. Billions

—

13. Dang

14. Spring is Coming With a Strawberry in the Mouth

15. Butterfly Net (feat. Weyes Blood)

16. Meanwhile

17. Coma

18. Gambler’s Prayer

19. I Believe (Acoustic Version)