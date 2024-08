10 nombres clave de Kalorama Madrid

Este año la promotora Last Tour (que ha despedido el festival Cala Mijas) ha sorprendido anunciando la llegada de Kalorama a Madrid. Kalorama, un festival que desde hace años se celebra en Portugal, se desdobla en una primera edición española que se celebrará al aire libre en el Recinto Ferial de IFEMA. El cartel de órdago e incluye desde grupos históricos como LCD Soundsystem, The Prodigy o la dupla de The Postal Service y Death Cab for Cutie, a potencias del pop comercial actual como Sam Smith o RAYE. El 29, 30 y 31 agosto de 2024 son los días que Kalorama celebra su primera edición en Madrid y, en este artículo, repasamos los 10 nombres clave de su programación. Las entradas siguen disponibles en sus diferentes modalidades.

LCD Soundsystem

En pleno “Brat Summer” no está de más recordar que el sonido del disco de moda de Charli XCX y, especialmente el de The Dare, productor de ‘Guess’, le debe mucho al de LCD Soundsystem, tanto que algunos no ven en The Dare nada más que una copia del proyecto de James Murphy. En Kalorama tendrás ocasión de comprobar por qué LCD Soundsystem sigue siendo tan influyente, y por qué tiene uno de los mejores directos del mundo.



The Postal Service + Death Cab for Cutie

Sigue la gira de 20 aniversario de ‘Give Up’ de The Postal Service y ‘Transatlanticism’ de Death Cab for Cutie, las dos bandas de Ben Gibbard, una en el lado electrónico y la otra en el indie rock. La gira aterriza en Barcelona el 27 de agosto y, después, llega a Madrid por la vía de Kalorama. Ambos álbumes se publicaron en 2003 y están certificados como Discos de Platino.





Massive Attack

Catorce años sin disco nuevo de Massive Attack no ha impedido a la pionera banda de trip-hop seguir saliendo de gira para repasar en vivo sus grandes obras maestras, como ‘Blue Lines’ (1994) o ‘Mezzanine’ (1998). Massive Attack, de hecho, acaba de actuar en España, y vuelve a Madrid este mes de agosto para presentar en Kalorama su asombroso directo.



RAYE

Entre las nuevas grandes estrellas del pop hay que contar a RAYE, gran ganadora de la última edición de los BRITs gracias a su fantástico álbum debut ‘My 21st Century Blues’. RAYE trae un show con big band, inspirado en los clásicos, pero sus grandes hits, como ‘Escapism’, y sobre todo su historia de superación como artista independiente, no pueden ser más actuales.



The Prodigy

Una de las últimas grandes incorporaciones al cartel de Kalorama es la de The Prodigy. Banda señera y modelo del sonido big beat de los 90, su sonido sigue siendo tan influyente que, por ejemplo, Rita Ora acaba de samplearles. The Prodigy, además, desarrolla su primera gira sin Keith Flint (fallecido en 2019) pero, como se ha visto hace poco en España, la brutalidad de su show no se ha ido a ningún lado.



Sam Smith

En plena celebración por el 10ª aniversario de su álbum debut, el multiplatino ‘In the Lonely Hour’, Sam Smith sigue de gira presentando su último trabajo, ‘Gloria’, el que contiene su macrohit ‘Unholy’ con Kim Petras. Para ‘Gloria’, Smith ha ideado el show más oscuro e impactante de su carrera y lo ha llamado ‘Gloria: The Blackout’, no se sabe si en homenaje a uno de sus discos favoritos.



Jungle

Entre las mejores bandas del pop de baile del momento hay que contar a Jungle, que, tras darse a conocer hace una década con ‘Busy Earnin’ practicando una seductora mezcla de electrónica, funk y disco, ha arrasado este último año con ‘Back on 74’, ya el mayor éxito de su carrera. Se extrae de su álbum ‘Volcano’, el mismo que Jungle presenta en Kalorama, su trabajo más retro y también el mejor.



Fever Ray

Sin sospechas de que el mundo vaya a ver un nuevo disco de The Knife, al menos, en un futuro próximo, consuela saber que una de sus integrantes, Karen Dreijer, sigue sacando discazos con su alias Fever Ray como el que lanzó el año pasado, ‘Radical Romantics’. Lo único a reprocharle es que esos nuevos discos no sean tan frecuentes como nos gustaría.



Gossip

Con la nostalgia por la época del “indie sleaze” en su pico, el regreso de Gossip no ha podido llegar en mejor momento. Su nuevo disco, ‘Real Power’, ha salido 12 años después del último, pero lo mejor es que por sonido parece el sucesor natural de su obra maestra, ‘Standing in the Way of Control’, bastante anterior. Había ganas de tener a estos Gossip de vuelta en los escenarios.



Peggy Gou

Entre las apuestas electrónicas de Kalorama es imperdible la de Peggy Gou, últimamente convertida en superestrella gracias al éxito de ‘(It Goes Like) Nanana’, una de las canciones del verano de 2023 (sobre todo en Reino Unido). Su disco ‘I Hear You’ no ha producido un hit de igual tamaño, pero Peggy Gou tiene un as en la manga: acaba de lanzar ‘Find the Way’ y apunta alto.