10 indispensables de SanSan 2025… y un misterio

SanSan es uno de los primeros grandes festivales de España que ha desvelado -casi- al completo la programación de su edición de 2025. SanSan se celebra el año que viene en el Recinto de Festivales de Benicàssim los días 17, 18 y 19 de abril y las entradas se han puesto a la venta hoy mismo. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador un año más de este evento que en 2025 reunirá muchos de los mejores artistas de nuestro país, de Los Planetas a Amaia pasando por Alizzz, y que contará con la participación confirmada de un grupazo internacional de la talla de Franz Ferdinand. Un cabeza de cartel queda todavía por anunciar. Repasamos los 10 nombres clave de SanSan 2025… más un misterio que se revelará próximamente.

Franz Ferdinand

Grupo habitual de los festivales españoles, Franz Ferdinand sigue de gira presentando todos sus éxitos, recientemente recopilados en el disco ‘Hits to the Head’ (2022). Canciones históricas de Franz Ferdinand como ‘Take Me Out’ o ‘No You Girls’ son ya prácticamente indisociables de cualquier festival que se precie. Pero ojo porque Franz Ferdinand presentará también en SanSan su nuevo disco, confirma la nota de prensa.



Los Planetas

El revival de Los Planetas continúa y, mientras la película inspirada en su historia, ‘Segundo premio’, se encuentra entre las candidatas a recibir una nominación a los Óscar, el grupo granadino sigue inmerso en la recuperación de las canciones de su álbum debut, ‘Super 8’, en una gira que ha llevado a la banda por festivales de toda España en 2024, y que continuará el año venidero.



Amaia

Muy esperado también es el nuevo disco de Amaia, el tercero de su carrera, que, aunque sigue sin anunciarse, cuenta ya con tres fechas de presentación muy importantes en arenas de Barcelona y Madrid. Los conciertos de Amaia, agrupados bajo el nombre de ‘Si abro los ojos no es real’, llegará a SanSan el verano que viene, suponemos que con el disco ya en la calle. El primer adelanto, ‘Nanai’, ha sido sorprendente.



Lori Meyers

Solo en los últimos años Lori Meyers ha afrontado los conciertos más importantes de toda su carrera. Es un gran mérito para una banda con cerca de treinta años de historia que, además, nunca ha dejado de sacar nueva música, en lugar de acomodarse en la nostalgia. Los éxitos de Lori Meyers ‘Emborracharme ‘ o ‘Mi realidad’ están ya en los libros de historia del indie de nuestro país.



Zahara

El regreso de Zahara a la primera línea festivalera se acompañará -en palabras de SanSan- de una recuperación de su “formato más íntimo”, aquel con el que se dio a conocer mucho antes de los experimentos electrónicos de ‘Puta’ o diseñados junto a su banda paralela, _juno. No hay información acerca de un nuevo disco aunque, cuatro años después de ‘Puta’, hay muchas ganas de lo nuevo de Zahara.



Carolina Durante

Otro grupo que presentará su nuevo disco en SanSan es Carolina Durante. Los “cuatro chavales” de Madrid han empezado este año a desgranar el contenido de su tercer disco, del que de momento se conocen los singles ‘Elige tu propia aventura’ y ‘Joderse la vida’. De manera paralela, la banda ha colaborado con Barry B en el single ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’. Emoción por lo nuevo.



Sen Senra

En plena campaña promocional de su próximo trabajo se encuentra también Sen Senra, que sigue presentando el segundo volumen de su macroproyecto, ‘PO2054AZ’. El primero constituyó uno de los mejores discos de 2023. Desde entonces, Cristian Senra no ha parado de lanzar singles nuevos, presumiblemente extraídos del volumen 2, entre ellos una colaboración con Aitana, ‘Hermosa casualidad‘. Su último lanzamiento ha sido ‘Un cielo azul’, una bonita balada a piano.



Dani Fernández

Conocido por su paso por Auryn y después por su carrera en solitario, anclada en el pop-rock, Dani Fernández publicará nuevo disco, ‘La jauría’, próximamente. De este trabajo se conocen los avances ‘Me has invitado a bailar’, ‘Todo cambia’ y ‘Criminal’. Dotado de una voz ronca muy reconocible, Fernández acaba de hacer historia en el Sonorama invitando a Supersubmarina a tocar con él en el escenario.



Alcalá Norte

2024 será recordado como el año en que Alcalá Norte dio el salto a la fama gracias a su primer disco, que, en su estilo post-punk, es uno de los mejores debuts -nacionales o internacionales- que se han escuchado en años. ‘Alcalá Norte’ continúa entre los vinilos más vendidos en España, prueba de que, más allá de que Rosalía se encuentre entre sus seguidores, pues les ha promocionado hasta en dos ocasiones, hay Alcalá Norte -y vida cañón- para rato.



Alizzz

Al margen de sus colaboraciones con C. Tangana o Amaia, Alizzz ha construido un estilo propio bebiendo de las guitarras de los noventa con los que creció. Sus dos discos publicados, ‘Tiene que haber algo más’ (2021) y ‘Conducción temeraria’ (2024) son excepcionales y se cuentan entre los mejores de su año. En 2025 habrá gira como Dios manda de ‘Conducción temeraria’ y su primera fecha confirmada es el SanSan.



10+1: nombre por confirmar

El cartel de SanSan no se ha revelado al completo todavía y, de hecho, uno de sus principales reclamos sigue sin anunciarse. Nada menos que al lado del de Franz Ferdinand aparece el nombre completamente tapado de negro de este cabeza de cartel misterioso, que se conocerá en breve.