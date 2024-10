RFTW: Halsey, Dorian, Soccer Mommy, Judeline, Pixies, Vega…

Hoy 25 se octubre se lanzan nuevos álbumes de Halsey, Dorian, Soccer Mommy, Judeline, Pixies, Vega, Amyl and the Sniffers, Laura Marling, caracazador, Elias Rønnenfelt, Underworld, Las Dianas o Katie Gavin (integrante de MUNA). Además, se edita el disco en directo de Tears for Fears: hablamos con ellos en portada.

La jornada va sobrada de lanzamientos de singles, y no solo el de Lady Gaga merece tu atención: Addison Rae suma un nuevo acierto, Carolina Durante sorprenden colaborando con Rosalía, Damiano David entrega su propio ‘As it Was’ y Sade lanza su primer single en 6 años.

- Publicidad -

Entre los artistas que están de estreno se encuentran Tyler, the Creator, que presenta su oscuro nuevo personaje; Sharon van Etten o Alessia Cara. Y siguen avanzando sus próximos álbumes Amaral, Michael Kiwanuka, shego (posicionadas en Spotify UK), Linkin Park o Pauline en la playa.

El día de lanzamientos deja algunas colaboraciones destacadas. Además de la ya mencionada de los durantes y Rosalía hay que comentar las uniones de Romy y Sampha, dinamarca e Irenegarry o Dani Fernández y Valeria Castro. Aunque ojo porque el dueto que promete sonar es el de Belinda y Kenia OS.

- Publicidad -

Tampoco os podéis perder las nuevas propuestas de Parcels, Janire, Pinpilinpussies, Elmiene, Anna Ferrer, Amber Mark, vangoura, Megan Thee Stallion, Vera Fauna, Carlos Ares, Joaquina, Gigi Perez, DARKSIDE, Barry B, Parquesvr, Biig Piig…