Myke Towers, Clarent, JC Reyes, Sevdaliza… en Singles España

Entrado el otoño el público sigue sin cansarse de ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, canción que sigue pegada como una lapa al número 1 de Singles España. No será por mucho: en Spotify España baja al 4. En la lista de Promusicae le sigue acechando en el 2 ‘Q U E V A S H A C E R H O Y ?’ de Omar Courtz y De La Rose.

La entrada más fuerte es ‘DeGenere’ de Myke Towers y Benny Blanco, que lleva al puesto 3 su composición basada en el famoso tarareo de ‘Tom’s Diner’ (1981) de Suzanne Vega. ‘DeGenere’ es ahora mismo la canción número 1 de Spotify España, seguida por la urbana ‘IA’ de Clarent, que también se posiciona en lista, de hecho, a continuación, en 6º puesto. Clarent y Myke Towers comparten un éxito en España, el remix de ‘Sport+’.

JC Reyes logra posicionar dos singles en la lista de Promusicae, ‘RAPAPA’ en el 22 y ‘Star’ en el 40. También hay noticia doble de Bruno Mars: su single con ROSÉ, ‘APT.‘, entra en el 31 y, de rebote, ‘Die with a Smile‘ con Lady Gaga protagoniza la subida más fuerte, del 35 al 26.

‘No Me Cansaré‘ da a Sevdaliza un debut en el puesto 60 de España gracias a la colaboración de Karol G. Es su mejor dato histórico, pues ‘Alibi’ no pasó del 85 en nuestro país, aunque era de esperar una posición más alta dado el nombre invitado.

Siguiendo con las entradas urbanas, Cris MJ, que este año ha triunfado con ‘Gata Only’, coloca ‘Si no es contigo’ en el 63, gracias a su remix con Kali Uchis y Jhayco, y Duki posiciona un tema bastante minimalista, ‘Barro’, en el 76.

La muerte de Liam Payne ha provocado el regreso de varios singles de One Direction a las listas de éxitos. En España, ‘Story of My Life’ vuelve a entrar en el 83.

Otras entradas en lista con ‘La balada’ de Ruslana (65), ‘Por no bailar contigo’ de Dani Fernández (91), ‘NOVIOGANGSTA’ de EMILIA (92) y ‘Diabla’ de Los Diozes (99).