8 discos que pasaron desapercibidos en 2024

Alrededor de 99.000 canciones fueron subidas cada día a las plataformas de streaming en 2024, y la media no hace más que subir. Si bien es cierto que un gran porcentaje de estas son ruido blanco o sonidos atmosféricos, es imposible que nadie pueda hacer justicia a todos los lanzamientos que se dan cada viernes, y que todavía tenga tiempo para vivir.

Esta lista está dedicada a 8 grandes discos del año pasado que, o bien no hemos podido reseñar, o bien han pasado desapercibidos para el público general y merecen más reconocimiento. La mayoría cumplen ambos requisitos.

- Publicidad -

Fousheé / Pointy Heights

Para el que se enteró de su salida, el tercer disco de la cantante estadounidense es una de las grandes sorpresas de 2024, gracias a un R&B juguetón, impredecible y con un sentido de la melodía único. ‘feel like home’, con esa intro tan Motown, equilibra perfectamente la inmediatez de los tiempos actuales con un sonido vintage, mientras que ‘100 bux’ hace del minimalismo un mundo.

La propia Fousheé coproduce el disco junto a verdaderos talentos: Steve Lacy (en los temas más guitarreros), Jean Baptiste Kouame, BNYX, Days of 1993, Solomonophonic y Carter Lang, conocido por su trabajo con SZA.

- Publicidad -

Lo mejor: ‘feel like home’, ‘birds, bees’, ‘100 bux’, ‘do you have a soul?’

Te gustará si te gustan: Steve Lacy, Childish Gambino, Frank Ocean





Jean Dawson / Glimmer of God

Jean Dawson se niega a limitarse. El artista californiano nunca ha sido alérgico a probar nuevos caminos y ‘GLIMMER OF GOD’ lleva eso al siguiente nivel. El punk y las vibras emo de ‘Pixel Bath’ o ‘Chaos Now’ desaparecen para dar lugar a una ecléctica mezcla de R&B, indie rock, synthpop, hip hop experimental, folk… y lo que le dé la gana. ‘Black Sugar’ parece un corte perdido de ‘Yeezus’, pero rápidamente se convierte en algo cercano al Prince más dulzón. Por otro lado, ‘Houston’ debe ser el tema más puramente pop del artista, que está casi irreconocible. También es uno de los mejores.

- Publicidad -

Lo mejor: ‘Darlin’, ‘Houston’, ‘Die For Me’, ‘Black Sugar’

Te gustará si te gustan: Kanye West, Teezo Touchdown, Paris Texas





Enry-K / DOT

Enry-K se lo guisa, Enry-K se lo come. El productor, compositor e intérprete barcelonés empezó confeccionando beats para artistas como C. Tangana o Leïti, pero su destino era ponerse detrás del micro. ‘DOT’, siglas de «don’t overthink», encuentra al artista en su mejor momento creativo y representa uno de los mejores y más variados lanzamientos del underground urbano de nuestro país. Un día soleado es lo que mejor combina con los inspiradores versos de ‘GRANDE’ o con las vibras tropicales de ‘CIENTÍFICO’. En el resto del disco, el hip hop y el trap se encuentran con el R&B y el funk, derrochando frescura.

Lo mejor: ‘GRANDE’, ‘CIENTÍFICO’, ‘ESFERA’, ‘NUNCA PERDEMOS’

Te gustará si te gustan: Tyler, the Creator, Cruz Cafuné, Leïti





KNEECAP / Fine Art

Gracias a un equilibrio perfecto de política, humor y (mucha) mala leche, KNEECAP se han convertido en todo un fenómeno. Mo Chara, Móglai Bap y DJ Próvaí son un trío de Belfast con una misión clara: reivindicar el idioma irlandés, a menudo olvidado, a través del rap. Y de qué manera lo han hecho. Con grandes influencias del punk y la electrónica más machacona, ‘Fine Art’ se convierte en su proyecto insignia.

La visceralidad desmadrada de ‘I’m Flush’, un himno a los excesos, y su contraparte con Grian Chatten, la adictiva ‘Better Way To Live’, son razones suficientes para darles una oportunidad. Otra opción es descubrirles con su película autobiográfica, ‘KNEECAP’, en la que los artistas se interpretan a ellos mismos mientras mezclan la realidad con la ficción más hilarante.

Lo mejor: ‘Better Way To Live’, ‘I’m Flush’, ‘Sick In The Head’, ‘I bhFiacha Linne’

Te gustará si te gustan: Sleaford Mods, slowthai, Fontaines D.C.





Mundo Prestigio / Eterna Constanza

Para Carlangas, que los rebautizó como Los Cubatas para su propio proyecto, Mundo Prestigio es la banda que mejor toca en este país. Puede que tenga razón. Desde luego, el repertorio de Novedades Carminha nunca ha sonado mejor. El debut del grupo gallego, formado por Ju, Brais, Fiz y Fer, es una demostración total de groove a través del funk y el hip hop. Aunque la mayoría de los cortes son instrumentales, el propio Carlangas, Antía Van Weill, Kimberley Tell, Erik Urano, Cibrán Boyanka y Kiliki tienen la suerte de montarse en algunos. El homenaje indirecto a Pino D’Angiò en ‘Ruada’ o la frescura primaveral de ‘Paxariños’ son solo algunos de los momentos más memorables.

Lo mejor: ‘Ruada’, ‘Paxariños’, ‘Yisus’, ‘Personas’

Te gustará si te gustan: Nu Genea, The Roots, Carlangas





Teezo Touchdown / How Do You Sleep At Night? With You

Ser raro nunca fue tan cool. Si no, que se lo digan a Teezo Touchdown. Tyler, the Creator fue uno de los primeros en fijarse en su extravagante estilo. No solo por las hombreras de fútbol americano y los clavos en el pelo, sino también por su inestable mezcla de rock, R&B, funk y hip hop, infinita creatividad y elástica voz. Todo esto y más, en ‘How Do You Sleep At Night? With You’, que es en realidad la versión deluxe de su álbum debut, lanzado en 2023.

A la genialidad de cortes como ‘You Thought’, con Janelle Monáe, o ‘Familiarity’, inspiradora como ninguna, se suma la sensualidad de ‘Up And Down’ y el desparpajo humorístico de ‘Third Coast’. Detrás de la actitud caricaturesca del artista de 32 años, el grandísimo mensaje de que nunca es tarde para cumplir tus sueños.

Lo mejor: ‘Familiarity’, ‘Third Coast’, ‘You Thought’, ‘Neighborhood’

Te gustará si te gustan: Prince, André 3000, Jean Dawson





Okay Kaya / Oh My God, That’s So Me

Ya metimos a Okay Kaya en nuestro Anuario de 2024, siendo uno de los grandes descubrimientos del año. Sin embargo, no creemos que ‘Oh My God, That’s So Me’ haya recibido el reconocimiento que se merece. Ningún disco de la artista noruego-estadounidense había balanceado tan bien su icónico humor, la experimentación y la sensibilidad pop, al estar lleno de melodías preciosas. Quizás por eso es también su álbum más accesible.

Las caóticas flautas e impecable groove de ‘The Groke’, el minimalista disco glam de ‘Check Your Face’ y la delicadeza de ‘Oh Minutiae’ esconden relatos sobre nuestra relación con la naturaleza.

Lo mejor: ‘The Groke’, ‘Check Your Face’, ‘Oh Minutiae’, ‘And I Have A Blessed Life’

Te gustará si te gustan: St. Vincent, The Velvet Underground, Grace Ives





lara91k / 100PRE YORO

El último disco de la artista argentina puede ser el que mejor representa sus amplias inquietudes musicales: hip hop, bedroom pop, R&B, el corrido de ‘te me vas’… Desde su debut en solitario en 2022, tras ser parte del dúo Coral Casino, Lara Artesi se ha convertido en una de las figuras más interesantes de la música argentina gracias a sus honestas letras, como en ‘reyes magos’, y a la sensibilidad de sus melodías, demostrado en la cálida ‘un día’.

Tanto Santiago Motorizado como Duki han trabajado con ella. En ‘100PRE YORO’, Julieta Venegas, Javiera Mena, Dano y Alvaro Diaz se unen a la lista.

Lo mejor: ‘nada mejor’, ‘100PRE’, ‘reyes magos’, ‘un día’

Te gustará si te gustan: Paco Amoroso, Dillom, quienes colaboran en el disco