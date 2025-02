Bruno Mars bate un récord con Gaga y otro con ROSÉ

Sin disco anunciado, Bruno Mars es el artista número 1 en el mundo ahora mismo. Al menos según los criterios de Spotify, donde figura como el artista más escuchado del último mes con más de 151 millones de oyentes mensuales.

Las causas son dos. Por un lado, su arsenal de clásicos y virales de viejos temas constantes, a destacar los millones de streams que suman a diario ‘Just the Way You Are’, ‘Locked Out of Heaven’, ‘That’s What I Like’, ‘When I Was Your Man’… Todos ellos, además de su colaboración con Fat Juicy y Wet en ‘Talking to the Moon’, están ahora mismo en el top 200 Global de Spotify.

- Publicidad -

La segunda causa es la aceptación espectacular que han tenido tanto su balada junto a Lady Gaga como su cuestionado bop junto a ROSÉ. Ambas están batiendo récords.

‘Die With a Smile‘ suma 1.800 millones de streams en algo menos de 6 meses y acaba de batir un récord: el de la canción que más días ha pasado en el número 1 del Global de Spotify. De momento han sido 121 días en el top 1 de esta tabla mundial, pero no se descarta que sean más cuando pase el huracán post Super Bowl de Kendrick Lamar. Hasta ahora la canción que más tiempo había pasado en el número 1 de dicha tabla era el ‘Dance Monkey‘ de Tones and I (120 días), así que el mundo ha salido ganando en cuanto a buen gusto.

- Publicidad -

Canciones con más días en el #1 Global de Spotify

#1 Die With A Smile 121

#2 Dance Monkey 120

#3 rockstar 114

#4 Señorita 102

#5 One Dance 101

#5 Despacito 101

#7 Shape of You 98

#8 Stay 84

#9 Blinding Lights 82

#9 Flowers 82

#9 Closer 82

#12 As It Was 81

#13 All I Want For Christmas Is You 79

#14 God’s Plan 74

#15 Lean On 73

#16 Seven 71

#17 7 rings 68

#18 drivers license 67

#19 Heat Waves 65

#20 Work 63

#20 Uptown Funk 63

Además, ‘APT.’ de Bruno con ROSÉ también está funcionando muy bien. Suma 1.100 millones de streams en unos 4 meses y acaba de batir un récord histórico: el de las canciones que más semanas han pasado en el Billboard Global Excl. US. La canción lleva 15 semanas encabezando esa lista, por lo que acaba de superar las que llevaba ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey. ¿Qué es esta lista exactamente?

- Publicidad -

Se trata de un chart creado por Billboard recientemente, que se preocupa por sumar datos globales de las distintas plataformas -no solo Spotify-, pero en este caso excluyendo datos de Estados Unidos. Una manera de enterarse de qué pasa en el mundo sin plantear a Estados Unidos como centro del universo… ¿o un poco también? ¿Alguien se imagina una lista mundial que excluya datos de España o Indonesia, este último mayor fuente de oyentes de ROSÉ?