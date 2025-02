ODDLIQUOR es ahora marquitos y presenta temazo… ¿hermético?

«ODDLIQUOR hizo música muy buena, y marquitos, música para que no la olvides».

Esta es una de las frases de ‘Mis ídolos están en mi casa’, el nuevo single del artista madrileño anteriormente conocido como ODDLIQUOR, que desde ahora se hace llamar marquitos. En el último lustro, ODDLIQUOR había destacado con discos como ‘4×4’, en el que llegaron a colaborar Maikel Delacalle, Çantamarta o CA7RIEL; o ‘BLINDAO‘, de 7 canciones, en 2023. De este recordamos sobre todo un gran tema llamado ‘MI TEAM!’.

‘Mis ídolos están en mi casa’, nuestra Canción del Día hoy, es un medio tiempo confesional en el que aparecen sus padres, todas las vicisitudes por que ha tenido que pasar («si se llora, pues se pisan los charcos») y una explicación de por qué se ha vuelto «hermético», el cual por momentos parece el nombre de la composición. «Por eso es que me he vuelto hermético: no aguanto a nadie que no me parezca real».

Paradójicamente, esta canción distribuida por la multinacional Interscope Records, no es tan hermética, sino cálida, llevándonos al R&B americano de los últimos años, el de Frank Ocean y SZA. Así, ‘Mis ídolos están en mi casa’ abre una nueva etapa para el artista, para marquitos, que ha venido «teaseando» en las redes sociales. Además, ha anunciado su primera Riviera el próximo 4 de diciembre de mano de Lastour.

La nota de prensa explica que marquitos ha construido esta canción junto a Roberto Zulo y Pablo Cebrián, resultando más analógica de lo habitual, al incorporar guitarras, chelo, vientos y una línea de bajo setentera. El tema lo «escribió este verano desde Ibiza mientras miraba el mar, en un punto de inflexión». Versa sobre «poner la energía a las personas que lo merecen y trabajar para que todo esté bien en casa, como le han enseñado desde pequeño».



