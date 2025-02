Coco Jones samplea ‘Toxic’ y funciona

Coco Jones es uno de los talentos de R&B por los que la industria estadounidense está apostando. En activo desde 2006, aunque solo tiene 26 años, Jones ha formado parte de la escuela Disney Channel, y desde 2022 está centrada en desarrollar su carrera musical.

Desde entonces, Jones ha logrado un par de hitos en su carrera. El primero ha sido ser ganar un Grammy a Mejor actuación de R&B por ‘ICU’ (2022), que se imponía a otras nominadas como ‘Kill Bill’ de SZA. Jones también ha competido en los Grammy de este año, en la misma categoría, por su single ‘Here We Go (Uh Oh)’, pero ha perdido contra Muni Long.

El segundo hito es haber conseguido samplear ‘Toxic‘ (2003) de Britney Spears en su nuevo single, ‘Taste’. El repertorio de Spears, como el de tantos otros artistas, es muy difícil de licenciar porque sus derechos de publicación se reparten entre multitud de compositores, productores, editores, largo etcétera.

A lo largo de la historia, Spears ha sido sampleada muy pocas veces. Últimamente, por Charli xcx en ‘Spring Breakers‘ (2024). Y en ‘Scream & Shout‘ (2012) de will.i.am. porque Spears era la artista invitada. En 2003, Venetian Snares se salieron con la suya triturando ‘I’m A Slave 4 U’ (2001) hasta dejarla irreconocible.

En ‘Taste’, el estribillo de la canción se ha escrito en torno a la melodía del estribillo de ‘Toxic’, reinventando el clásico de pop futurista de Spears en clave R&B. Además, parece que la voz de Spears es sampleada directamente de la grabación original, es decir, los productores Stargate, Jasper Harris y Aaron Shadrow no han «interpolado» la melodía, sino que la han extraído de la fuente original y recontextualizado. Al menos, eso parece.

Esto no importaría a nadie si ‘Taste’ no fuera una buena canción, pero lo es. ‘Taste’ es el tercer adelanto del álbum debut de Jones, ‘Why Not More?’, que se pone a la venta el próximo 25 de abril.