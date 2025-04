Ariana Grande y Lola Indigo, en el top 5 de Discos España

Mientras Bad Bunny sigue en el número 1 de la lista de discos española, Ariana Grande protagoniza la subida más importante de la semana, recorriéndose prácticamente toda la tabla. ‘Eternal Sunshine’, potenciado por la reciente versión deluxe, pasa del número 80 al segundo puesto de la lista.

Lola Indigo se convierte, por otro lado, en la entrada más alta de la semana, colocándose en el quinto puesto de la tabla gracias a ‘Nave Dragón’. La artista granadina habló con JENESAISPOP sobre el proyecto, su deriva al reggaetón y las playlists más importantes en España.

Continuamos con Los Planetas y su ‘Encuentro con Entidades’ en el número 18, GRECAS (no confundir con Las Grecas) y su ‘GRECONETA’ en el 24, Maka con ‘Aura’ en el 26, Yung Beef y GOA con ‘Traumatismo Kraneoencefálico II’ en el 34, Mumford & Sons con ‘Rushmere’ en el 44 y Arch Enemy con ‘Blood Dinasty’ en el 48.

En la segunda mitad de la tabla entran ‘No Es Para Menos’ de Rafael Berrio (#65), ‘Los Flavorz’ de Dei V (#76), ‘No Tengo Prisa’ de Marc Seguí (#79) y el recopilatorio ‘March Of Time’ de Helloween (#82). Los últimos puestos de la lista están llenos de entradas, empezando por la edición 5º aniversario de ‘Future Nostalgia’, entrando en el número 89.

De esta forma, las últimas entradas de la semana son protagonizadas por The Darkness (‘Dreams On Toast’, #91), Lucy Dacus (‘Forever Is A Feeling’, #92), J Abecia (‘Desvelos’, #93), Pink Floyd (50 aniversario de ‘The Dark Side Of The Moon’, #94) y, por último, Malmö 040 (‘Cuándo Éramos Felices Sin Saberlo’, #98).