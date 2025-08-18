Sabrina Carpenter, entre los shows confirmados de los VMA’s 2025

El próximo 7 de septiembre se celebra una nueva entrega de los VMA’s de MTV: volverán los debates sobre si la ceremonia hace mucho que dejó de ser lo que era, pero también volverán las superestrellas de primera línea.

Entre la lista de primeros confirmados para actuar presentando algún tema está Sabrina Carpenter, que tiene nuevo disco a punto de caramelo. También Alex Warren, reciente número 1 global con ‘Ordinary’, y por otro lado Sombr, que igualmente ha arrasado recientemente con ‘back to friends’. Su álbum ‘I Barely Know Her’ sale esta misma semana.

Otros confirmados son DJ Snake junto a J Balvin, Justin Quiles y Lenny Tavárez en lo que parece una rendición a ‘Zun Zun’ de la última «mixteip» del colombiano.

Con nuevo álbum anunciado a la vuelta de la esquina, todos los ojos estarán puestos en Taylor Swift. ¿Habrá presentación en la ceremonia del 7 de septiembre que tendrá lugar en Nueva York?

Os recordamos que entre los principales nominados están Bruno Mars y Lady Gaga, así como Kendrick Lamar.