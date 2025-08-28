‘Here For It All’ de Mariah Carey también será escueto

El último disco de Mariah Carey hasta ahora, ‘Caution‘, contuvo tan solo 10 canciones en su edición original, lo que favoreció que sus críticas fueran positivas.

A falta de un mes de que se edite su sucesor, ‘Here for It All’, que sale el 26 de septiembre, se ha dado a conocer su tracklist, revelando dos cosas interesantes: la confirmación de colaboraciones como la de Anderson .Paak, y que el disco será escueto también.

Serán tan sólo 11 temas, de los cuales recordemos que se han desvelado dos singles: ‘Type Dangerous‘, que ha alcanzado el top 95 en el Billboard Hot 100, y ‘Sugar Sweet‘, que no ha logrado entrar en listas. Curiosamente, Shenseeea y Kehlani no parecen estar acreditadas en esta última, lo que ha despertado rumores de que pueda existir una versión de Mariah en solitario. O quizá simplemente es un olvido.

1.-Mi

2.-Play This Song, ft Anderson .Paak

3.-Type Dangerous

4.-Sugar Sweet

5.-In Your Feelings

6.-Nothing Is Impossible

7.-Confetti & Champagne

8.-I Won’t Allow It

9.-My Love

10.-Jesus I Do, ft The Clark Sisters

11.-Here for It All

La artista actuará en la gala de los VMA’s de MTV la próxima semana, donde recibirá un premio honorífico por su videografía. Momento que hemos aprovechado para repasar los 10 mejores videoclips de Mariah Carey. Recuerda que también puedes participar en nuestro foro de Mariah Carey, «La Tonadillera Esquiva«.