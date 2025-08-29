RFTW: Blood Orange, CMAT, Hayley Williams, Alabama Shakes…

Ya casi en modo septiembre, varias estrellas de primera línea publican su disco. Es el caso de Sabrina Carpenter, también de nuestra querida CMAT, Blood Orange, Bryan Adams o de Hayley Williams, que al final sí ha reunido sus 17 canciones junto a una extra para conformar un álbum. Otros artistas que sacan disco son Nova Twins, Jehnny Beth, Margo Price, The Beths o The Hives. En España Guille Galván saca la banda sonora de un documental sobre Madrid, ‘Madrid, Int’. De todos ellos podéis escuchar un fragmento en nuestra playlist de novedades, Ready for the Weekend.

Estos últimos días han presentado singles Austra, Oliver Sim, Spoon, Richard Ashcroft o Bright Eyes junto a Hurray for the Riff Raff. Hoy se suman Ashnikko, Alabama Shakes, Ella Mai, Major Lazer, Carin León con Kacey Musgraves o Silvana Estrada.

En España Vangoura participan en el homenaje a Triángulo de Amor Bizarro y también tenemos novedades de La Paloma, Teo Planell, Alice Wonder, LUSILLON, Daelgao o Yung Beef.

