Luna Ki, Miranda!, MAYO, Funambulista… en Benidorm Fest 2026

Ya conocemos los 18 participantes de la próxima edición de Benidorm Fest. Los nombres de los artistas han sido revelados en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de RTVE y entre ellos se encuentran Luna Ki, Miranda & Bailamamá, MAYO, Ku Minerva o Funambulista. El festival se celebrará los próximos 10 y 12 de febrero, mientras que la final tendrá lugar el día 14.

Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina & María León, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda, The Quinquis y Tony Grox & Lucycalys son los 18 artistas que competirán por el gran premio de 150.000 euros. La candidatura a Eurovisión, por otro lado, se decidirá cuando se lleve a cabo la reunión de la UER para determinar la participación de Israel.

Entre ellos hay exconcursantes de Operación Triunfo, como Julia Medina y MAYO; la hija de Bimba Bosé y sobrina de Miguel Bosé, Dora; y también exparticipantes del propio Benidorm Fest, como son Luna Ki, Óscar de Varry Brava (Bailamamá) y Sergio de Miss Caffeína (The Quinquis). Para escuchar las canciones, habrá que esperar hasta el 18 de diciembre.