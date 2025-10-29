Leire, sobre La Oreja: «Mi criterio nunca se escuchaba tanto»

Leire Martínez ha revelado una situación machista que vivió mientras era vocalista de La Oreja de Van Gogh y contra la cual ninguno de sus compañeros «hizo nada» en su momento. Lo ha hecho como parte de una charla sobre «mujeres que transforman la industria» en el BIME, en Bilbao. Así lo ha difundido la agencia EFE.

La cantante de ‘Mi Nombre’ comienza explicando el rol que tenía en la banda cuando todavía formaba parte de ella: «Yo creía en la idea romántica de que lo importante era la marca y no tanto los nombres propios», ha comenzado. Esta asegura haberse convertido en «una desconocida para muchos»: «Me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto».

Durante la charla, se destacó el papel que tienen los hombres a la hora de crear comunidad entre las mujeres que trabajan en la industria musical. Esto llevó a Leire a contar un desagradable episodio: «Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: ‘Mmm, ¡qué tetas tienes!'». Martínez cuenta que, al transmitir lo ocurrido a sus compañeros, «ninguno hizo nada».

Leire también habló sobre su papel en el grupo en su entrevista con JENESAISPOP, en la que declaraba que en la banda «éramos cinco personas que decidíamos si se ponía A o B»: «Yo he sido libre de componer y de proponer dentro de La Oreja, pero formar parte de un grupo implica también eso, que no eres tú cien por cien el que decide o hace», nos contó.