Rufus T. Firefly publica ‘He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro’… y canta con ídem

Rufus T. Firefly sigue promocionando su último disco, el sobresaliente ‘Todas las cosas buenas‘, por una gira en España que se extenderá hasta diciembre de 2025 y que continuará a lo largo de 2026, de momento hasta la recién anunciada fecha de la banda de Aranjuez en Canela Party.

‘Todas las cosas buenas’, que acaba de ser galardonado en la gala de Reconocimientos AUPA! 2025 por PROYECTO DISCOGRÁFICO, incluía varios temas exclusivos de su edición física, entre ellos uno que se acaba de liberar en streaming por razones evidentes.

‘He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro’ llamaba poderosamente la atención por su título, pues además no es la primera canción del disco que alude directamente a una figura del indie español: ahí está ‘Premios de la Música Independiente’.

Una pieza de exquisita arquitectura indie-rock, donde convergen polirritmos, punteos de guitarra y teclados psicodélicos, ‘He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro’ es una carta de amor a Triángulo y, por extensión, a la música: ‘»En la noche más oscura mi guitarra resplandecía / Aplastaba mil fascistas con la espada de la justicia / Nuestro muro de sonido, cambiaba el curso del río / Y Rodrigo me decía, así se hace amigo», canta Cabezuelo. Después, el «abrazo de shoegaze» de la banda atraviesa a Víctor, quien reconoce que «cuando Isa abría la puerta, se desataba la tormenta».



El lanzamiento de ‘He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro’ en plataformas coincide con la publicación de una colaboración real entre Rufus T. Firefly y Triángulo de Amor Bizarro, ‘Estrella solitaria’, una versión del tema de ‘SED‘ (2023) donde Julia Martín-Maestro de Rufus T. Firefly pone la voz principal. ‘Estrella solitaria’ formará parte de ‘Cura mi corazón’, el disco tributo a Triángulo de Amor Bizarro que Mushroom Pillow publica el próximo 5 de diciembre.

