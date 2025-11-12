Michael Jackson bate récords en 2025, y batirá más en 2026

El inminente lanzamiento del esperadísimo biopic de Michael Jackson, titulado simplemente ‘Michael’, con seguridad lanzará aún más al legendario artista a las listas de éxitos. Sin embargo, ya esta semana Michael Jackson es noticia por eso mismo. Y no es el único récord que ha roto, ni que romperá en los próximos meses. De hecho, ni siquiera ha hecho falta que salga el biopic para que este también rompa marcas.

Por primera vez desde 1984, ‘Thriller’ ha regresado al top 10 del Hot 100 de Billboard. Impulsada tanto por la ‘spooky season’ como por la falta de competición en la lista, la icónica canción ha ascendido esta semana desde el número 32 hasta el 10º puesto. Con esta hazaña, Jackson consigue otro hito inédito, convirtiéndose en el primer artista de la historia de la música en conseguir entrar en el top 10 del Hot 100 en 6 décadas distintas, desde los 70 hasta ahora.

- Publicidad -

La maquinaria ya ha empezado a rodar y la fiebre por Michael Jackson solo irá creciendo durante el próximo año, similar a lo que ocurrió con Queen y su ‘Bohemian Rhapsody’. De hecho, todo apunta a que el efecto biopic cobrará muchísima más fuerza con el Rey del Pop. A los datos me remito: en menos de 24 horas, el tráiler de ‘Michael’ se convirtió en el más visto de la historia de los biopics musicales, según informa The Hollywood Reporter.

En el mismo periodo, el adelanto de ‘Bohemian Rhapsody’ consiguió 57,6 millones de visualizaciones en YouTube a nivel mundial, el pasado 15 de mayo de 2018. Estamos hablando de lo que poco después fue el biopic musical más taquillero de la historia. ‘Michael’, que tratará sobre la figura más icónica de la historia del pop, ha recibido 116,2 millones de visitas a nivel mundial. Casi el doble.



- Publicidad -

¿Qué podemos esperar del biopic de Michael Jackson?

Los números no son lo único que unirá la película de Jackson con la de Queen. Graham King vuelve a ser productor de la cinta, por lo que lo más sensato es esperarnos que ‘Michael’ siga la misma línea que ‘Bohemian Rhapsody’. Desde luego, la espectacularidad del tráiler así lo deja ver.

Seguramente disfrutemos con la recreación del videoclip de ‘Thriller’ y con la grabación del propio disco, igual que hicimos con la secuencia del Live Aid de ‘Bohemian Rhapsody’, pero todo apunta a que los errores históricos o cronológicos también volverán en la cinta dirigida por Antoine Fuqua.

- Publicidad -

Así lo declaró Paris Jackson, hija de Michael, hoy noticia por pedir en TikTok a la gente que no cometa el error de consumir cocaína, como hizo ella. Sobre el film, dijo: «Leí uno de los primeros borradores del guion y les pasé unas notas sobre lo que era deshonesto o no me sentaba bien y cuando no siguieron esa dirección seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo». Esta también describió la película como una versión «endulzada» de la vida de su padre.

Por supuesto, una de las mayores incógnitas de la película será su tratamiento de las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante. Graham King, productor de la cinta, declaró el año pasado a Variety que su intención es «humanizar, pero no edulcorar» y que presentará «la historia más convincente e imparcial» posible.

También hay que mencionar que otro de los principales productores de la película se trata de John Branca, abogado y representante de la herencia de Jackson que a su vez será interpretado en la misma película por el actor Miles Teller.

Esto mismo comentó Dan Reed, director del polémico documental ‘Leaving Neverland’, en una columna en The Guardian tras leer el guion de ‘Michael’: «Parece que quienes hicieron la película se quedaron encerrados en una habitación con John Branca». Este tildó la cinta de «sorprendentemente engañosa». Habrá que esperar: ‘Michael’ se estrenará en cines el 24 de abril de 2026.