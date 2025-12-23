16 temas de Extremoduro y Robe copan la lista de singles

Extremoduro es el gran protagonista de la semana en la lista de singles española. Si, la semana pasada, hasta siete temas de Extremoduro y Robe entraban en lista con solo un día de conteo, con la semana completa contabilizada el número de temas se multiplica hasta 15 (el 16º es una reciente colaboración con Leiva, ‘Caída libre‘, que vuelve a entrar en el puesto 77, tras haber llegado al top 10 a principios de este año).

Entre los temas que ya habían entrado en lista, destaca la subida al puesto 2 de ‘La vereda de la puerta de atrás’, un máximo histórico. Además, una vez computada la semana completa, ‘Si te vas…’ sube al 6, ‘Stand By’ al 11, ‘So Payaso’ al 24, ‘Salir’ al 28, ‘Dulce introducción al caos’ al 31 y ‘Jesucristo García’ al 42.

Además, entra en lista por primera vez un puñado de temas de Extremoduro y Robe: ‘El hombre pájaro’ debuta en el 41, ‘Nada que perder’ en el 39, ‘Ama, ama, ama y ensancha el alma’ en el 57, ‘Puntos suspensivos’ en el 63, ‘Golfa’ en el 73, ‘Interludio’ en el 75, ‘Cuatro movimientos: la realidad’ en el 91 y ‘Puta’ en el 96. La música de Robe Iniesta, por tanto, ha sido acogida con enorme cariño en las listas españolas tras su fallecimiento el pasado 10 de diciembre.

En la tabla de álbumes, la música de Extremoduro cobra también especial protagonismo: ‘Se nos lleva el aire’, el último álbum de Robe, sube del 7 al 3 y ‘La ley innata’ escala del 16 al 13. Mientras ‘Rock transgresivo’ -debut de Extremoduro- entra, por primera vez, en el puesto 83, se mantienen en lista ‘Yo, minoría absoluta’ (34), ‘Agila’ (40), ‘Pedrá’ (42), ‘Grandes éxitos y fracasos’ (68) y ‘Material defectuoso’. De manera destacada, ‘La ley innata’ se posiciona en el número 1 de los vinilos más vendidos de la semana.

En cuanto a las entradas de la semana que no pertenecen a Robe Iniesta, destaca el debut en el puesto 19 de ‘Cuando no era cantante (remix)’, el reciente viral global de El Bogueto con Yung Beef. Por otro lado, Judeline y DELLAFUENTE colocan su dueto ‘Tiempo pasa‘ en el 81 y otro dúo, el de ‘Lokita’, de Romeo Santos y Prince Royce, abre en el 92.

‘Dardos’, de Santos y Royce, de hecho, protagoniza la subida más fuerte de la semana, al ascender del 19 al 4. Ambos han publicado recientemente el disco conjunto ‘Better Late than Never’.







