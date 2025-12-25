Sidonie: «Mozart lo habría petado hoy haciendo reggaeton»

Sidonie es uno de los grupos españoles que más ha hecho por derribar prejuicios en torno a la música popular, pasando del rock psicodélico de sus inicios a abrazar el pop -en todas sus facetas- en sus lanzamientos posteriores. No es casualidad que ‘Carreteras infinitas’, su mayor éxito de la era streaming, llegara cuando el grupo llevaba más de una década en activo.

Marc, Axel y Jes, el trío detrás de Sidonie, propone ahora un cambio idiomático al presentar su primer disco enteramente escrito en catalán, ‘Catalan Graffiti‘, un claro homenaje a sus influencias y una especie de retorno a sus raíces, también. Hablamos con Sidonie en un bar de Barcelona sobre ‘Catalan Graffiti’, lo que ellos entienden como «cultura catalana» o su experiencia teloneando a los Rolling Stones, entre otras cosas.

¿Cómo lleváis los días de promo?

Marc: Al ser tres mejor, se reparten mejor los bajones que tenemos cada uno de nosotros, que acostumbran a ser bastantes. Si alguno fuera un artista en solitario, se bloquearía, porque tampoco es normal hablar de uno todo el santo día. Cuando estábamos en Sony nos contaban cotilleos de artistas, y nosotros preguntábamos mucho. Nos contaban que muchos artistas en las entrevistas se bloqueaban, lloraban, les daban ataques de ansiedad y abandonaban la promo a medio hacer.

Y eran solistas. Vosotros os apoyáis entre vosotros.

Jesús: Es bonito cuando detectas cuando uno está mal y con el bajón, y el otro te apoya, y yo a ellos.

Marc: Nosotros nunca estamos del todo bien, pero el monstruo de tres cabezas tiene una salud, un humor y va tirando.

Este es vuestro disco 11 u 12, que son muchos. ¿De qué manera os refrescáis creativamente para llegar hasta aquí? Al margen del cambio de idioma, me refiero.

Marc: En el disco anterior, ‘Marc, Axel y Jes‘, volvimos a un pop muy básico, con acordes simples y letras sencillas. Teníamos ganas de volver a hacer un disco con el mismo planteamiento, y entonces aparece el catalán, y el cambio de idioma nos lleva a escribir otro tipo de melodías y letras que hablan de la adolescencia y la infancia. Recuerdo estar en el local intentando escribir una canción en italiano, y pensé que podía ser buena idea cambiar al catalán, que se parece un poco al italiano, e igualmente te lleva a un romanticismo diferente al castellano.

Axel: Marc, a través del uso del catalán, ha podido conectar con su infancia, y a Axel y a mí, como amigos, nos ha ayudado a ver las letras de Sidonie sin la «tela» del castellano, que era una máscara y te impedía ver nítidamente a tu amigo. Cuando en ‘OVNI 84’ habla de su infancia o en ‘Mentira’ de su adolescencia, como oyente y como amigos le estamos quitando un filtro; al cantar en catalán todo llega de una forma más directa, es como ver al Marc de niño y adolescente de forma muy clara.

¿Habéis aprendido a tocar diferente?

Axel: No hemos aprendido, ha salido solo.

Marc: Yo he aprendido a cantar diferente. Cuando hablas en catalán, la forma de respirar, usas el diafragma de forma diferente; en inglés me salía voz de cuello, por ejemplo le pasa a Bob Dylan, Joaquín Sabina o Liam Gallagher, pero David Bowie o Rosalía cantan desde todos lados. El catalán me ha hecho cantar canciones de una forma que desconocía ser capaz físicamente.

¿Habéis probado pasar canciones antiguas vuestras al catalán a ver cómo suenan?

Marc: Es una gran tentación; esto se hacía mucho en los 60. El otro día Axel me pidió traducir ‘Sé’ al catalán y era patética, era horrible. Vaya trabajo el de traducción, es loquísimo. Es un trabajazo que ahora mismo no voy a hacer.

Cuando decís que en catalán vuestras canciones suenan más suaves y amables, ¿es una cuestión fonética o psicológica?

Marc: Ambas. Cuando cantas en inglés o castellano eres otro personaje, y como cantante yo siempre soy un personaje. El inglés es la música que he mamado toda la vida, las primeras canciones en Sidonie en castellano me sonaban a Los Secretos y no nos gustaban, aunque ahora es un grupo que adoramos. En catalán las letras ganan una ternura especial.

¿Por qué habéis decidido cantar en catalán ahora?

Axel: Tiene que ver con buscar el cambio, no estancarse, no creer que el inmovilismo nos va a ayudar. Por eso hicimos ‘El fluido García’ después de ‘El incendio’, por ejemplo.

Marc: No me sale escribir una canción en catalán pensando que ahora el catalán lo peta y tengo que escribirla. No soy estratega. Pero sí sé cuándo el grupo tiene algo que ofrecer. Cuando Sidonie empezó, sabía exactamente lo que el grupo podía ofrecer; yo venía de escuchar mucho Radio 3 y era capaz de detectar una producción española a los tres segundos, y Sidonie reivindicaba una producción de disco que sonara bien. La capacidad de entender el «zeitgeist»… los artistas tenemos que ser intuitivos, y Sidonie lo tuvo cuando empezó su carrera. Mozart hoy lo estaría petando haciendo reggaeton, el tío lo tendría ahora como lo tenía hace siglos.

Axel: Es fácil que un artista crea más en sí mismo y se anime a enseñar su obra cuando percibe que está pasando algo en la industria en lo que puede intervenir.



‘Dua Lipa, Moreneta de Montjuic’. Este es el título de una canción inédita de vuestro nuevo disco. ¿Qué me podéis contar, por favor?

Marc: Antes de escribir canciones con cara y ojos para este disco nos salieron unas cuantas canciones horribles intentando imitar a Adrià Puntí o a Manel, y esta fue uno de esos experimentos. Inspirada por una peña que sale al Apolo, les cierra la discoteca y, como tienen ganas de after, se van a Montjuic de rave y coinciden con la grabación de un videoclip de Dua Lipa (nde: se refieren al vídeo de ‘Illusion‘), y están tan colocados que al verla la confunden con la Virgen. Creo que alguien tendría que desarrollar esta idea y convertirla en una obra de teatro o al menos en un corto (ríe).

¿Es un disco de homenajes a otras cosas?

Marc: Sí, pero jugamos con el público. En festivales hemos tocado ‘Et puc odiar molt més’ y la hemos fusionado con ‘Just Like Heaven’, porque comparten acordes, y solo una persona la ha reconocido.

Axel: Pensábamos que venía el momentazo del festival y… no.

Marc: Parece que el público de los festivales indie españoles ya no escucha la misma música que nosotros. Con lo que han generado Viva Suecia, Izal, Siloé, Shinova… con eso ya son autosuficientes. Ya no hace falta ir a buscar a The Cure ni a los Smiths.

Axel: Si hubiéramos tocado esa canción en los 90 la gente la habría ovacionado. Pero ahora hay mucha gente que no sabe qué es The Cure.

«Nuestra forma de entender la cultura catalana pasa por rechazar la idea de que la lengua determina nuestra identidad como cultura catalana»

¿Sois transparentes con vuestros referentes para compensar el uso del catalán?

Axel: Nosotros vamos con todo. Este cambio ha llegado cuando ha llegado, es una ñoñería pero es una decisión hecha con el corazón. No necesitamos hacer nada que compense el uso del catalán porque lo hacemos sin miedo. Somos conscientes de a lo que nos exponemos con este disco, sabemos que en Cataluña la recepción será diferente a fuera de sus fronteras, quizá por prejuicios. Pero sabemos que esto puede ocurrir y estamos convencidos de nuestra idea. Y nos emociona que, sabiendo cuál es la realidad, cuando tocamos fuera de Cataluña estamos aportando un pequeño grano de arena a la defensa del catalán en la cultura musical de este país, que no es solo Cataluña.

Alizzz criticaba en ‘Qué pasa nen‘ que no se le considerara cultura catalana porque cantara en español o en un catalán castellanizado. Lluís Llach decía: «Nadie te quita el derecho de sentirte catalán ni tampoco eso es un menosprecio a tu trabajo. Harás cultura catalana cuando utilices lengua catalana. Si utilizas la lengua castellana haces cultura castellana desde Cataluña, cosa legítima». ¿Qué opináis?

Axel: Nosotros hemos cantado en inglés y castellano. Muchas veces hemos sentido que no se nos ha reconocido como grupo catalán por cantar en otros idiomas. Nosotros nos entendemos como grupo catalán y en concreto barcelonés. No sonaríamos como sonamos si no hubiéramos crecido en Barcelona y veraneado en el Alt Empordà. Creo que poco a poco se ha entendido que Sidonie es un grupo catalán que hace música catalana, y que ahora además ha sacado un disco cantado en catalán. Pero nuestra forma de entender la cultura catalana pasa por rechazar la idea de que la lengua determina nuestra identidad como cultura catalana.

Marc: A un pintor no le preguntarías si hace cultura catalana o no, a Dalí o a Tàpies o a Miquel Barceló, porque no utilizan directamente una lengua, pero nadie cuestiona que sean cultura catalana.



A Rosalía le han caído palos por poner en ‘LUX‘ a la Escolanía de Montserrat a cantar en castellano.

Marc: No entiendo las hostias que le han caído, que tampoco serán tantas, pero Rosalía sí que es radiadora de cultura catalana a lo bestia.

Axel: Estas críticas estarán olvidadas en nada y lo que no se va a olvidar, no solo el disco sublime que ha hecho, sino su reivindicación de la cultura catalana.

¿Qué opináis del último disco de The Cure?

Marc: Nos encanta, es muy bueno. Me daba pereza escucharlo, pero el bajista de Los Punsetes, que no sé si sabéis quién es (nde: Luis Fernández, director de Sonido Muchacho y co-director general de Universal Music Spain), me dijo que «si no escuchas, estás muerto para mí».

Me suena que intentan recrear el sonido de sus discos de los ochenta.

Marc: Para mí bienvenido ese sonido. La última canción, ‘Endsong’, nunca he llorado más con una canción de The Cure que con esa canción.

¿Cuál es el mejor disco de los Beatles?

Todos: ‘Revolver’.

Jesús: Cuando entré a Sidonie lo hice tocando ‘Eleanor Rigby’.

«Los músicos vamos de flipaos cuando hacemos entrevistas y parece que seamos seres especiales, cuando somos proletariado»

Os inspira la fórmula de Brill Building. A nivel técnico, ¿qué hace estas canciones tan brillantes?

Marc: Los compositores y productores no iban de flipaos, iban a currar, se ponían traje y trabajaban de 9 a 5 en un despacho. ‘Be My Baby’, probablemente la mejor canción de la historia, se escribió así. Yo soy así, no me gusta el caos ni soy compositor de noche ni de drogas; lo he intentado pero no me ha funcionado. Me encanta el horario de oficina. Ir al Brill Building era mi trabajo soñado: eran matrimonios, el marido hacía la música y la mujer las letras, o al revés. Los músicos vamos de flipaos cuando hacemos entrevistas y parece que seamos seres especiales o tuviéramos un ángel, cuando somos proletariado.

¿Cómo fue telonear a los Rolling Stones?

Marc: Mick Jagger nos eligió para telonear a la banda, y habla con la promotora del concierto y manda un whatsapp de voz preguntando cómo se pronuncia el nombre del grupo. La promotora se lo explica y responde «vale, bien, es un nombre de chica francés, ¿no?» Antes del concierto nos avisan de esto, y ahí quedó la cosa. Se interesó por el nombre de la banda. Y la noche del concierto tocamos, lo vivimos todo como una niebla por las emociones que hacen que lo vivas sin ser consciente de que estás ahí. Acaba el concierto, empezamos a ver el conci de los Rolling Stones desde las gradas y de repente Mick Jagger agradece a «SIDONIE» -pronunciándolo perfectamente- por el concierto. Entonces entendimos por qué había preguntado a la promotora cómo pronunciar el nombre.

¿Cómo visteis al público de los Rolling Stones?

Marc: Cuando crucé la pasarela los fans se putearon, y nos cayó una buena bronca del equipo técnico porque estaba prohibido, pero nos dio igual.

Jesús: Ponía por todos lados «NO, NO, NO».

Marc: Hay fans muy frikis que van a todos los conciertos y nos miraban con cara de querer matarnos. Y, por cierto, Mick Jagger me regaló una púa.

