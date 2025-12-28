Judeline, C Marí, Pink Floyd… en Discos España

En la semana del 12 al 18 de diciembre, las novedades discográficas en España han estado marcadas por la actualidad de Extremoduro: su disco ‘Se nos lleva el aire’, del último proyecto de Robe, sube del puesto 7 al 3 tras el cómputo global de la semana. Además, otros discos de Extremoduro suben o entran por primera vez en la lista, como ya hemos comentado.

Mientras Rosalía permanece en el número 1 con ‘LUX‘, el top 10 de discos en España recibe una única entrada: la reedición de ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd con motivo de su 50º aniversario. Su edición en vinilo ocupa el cuarto puesto en la tabla especial.

Operación Triunfo también deja nuevas entradas en lista tras la emisión de la gala final, en la que Cristina se proclamó ganadora. El disco de dicha gala debuta en el puesto 75, mientras que el CD de la gala 12 -la penúltima- entra en el 81. Un mejor resultado obtiene el disco en directo de la co-presentadora de Operación Triunfo 2025 y tercera finalista de Operación Triunfo 2017, Míriam Rodríguez: ‘Valió la pena fallar – Live Las Ventas’ abre en el puesto 23.

En cuanto a novedades reales, se registran dos entradas. Por un lado, ‘Latin Lover Songs – The Mixtape’ de C. Marí, en verdad un EP, entra en el número 45. Por otro, ‘Verano Saudade’, igualmente un EP de Judeline, se coloca en el 61.

Por último, hay que destacar dos entradas relacionadas con directos o reediciones. En el número 57, Sôber sitúan su disco ‘En vivo Las Ventas’, publicado con motivo de su 30º aniversario. Y en el 95, la banda británica de emo-rock Bring Me the Horizon aparece con la reedición de ‘That’s the Spirit’, que cumple una década.