RFTW: Ralphie Choo, Dry Cleaning, Lisasinson, Father John Misty…

Hoy 9 de enero sale el nuevo single de Bruno Mars, quien protagoniza solo uno de muchos «comebacks» que ha dejado la jornada y la semana en general, durante los primeros días de 2026. Hablamos también de los regresos de Madonna -de momento para un anuncio-, Robyn, Morrissey, A$AP Rocky, Peter Gabriel, Iron & Wine, The Twilight Sad, Mirah o Bonnie Prince Billy.
Tan pronto en el nuevo año editan nuevos álbumes Dry Cleaning -Disco de la Semana en JENESAISPOP, próximamente crítica-, The Cribs, Blue o SAULT, que van ya por su 13º disco.
El viernes de lanzamientos deja novedades destacadas de Stephen Sanchez -más retro que nunca, era posible-, Lisasinson, Father John Misty, Jill Scott o Sondre Lerche.
Pirámida o cosas bien cosas mal firman algunas de nuestras recomendaciones underground de hoy, y tampoco dejamos pasar la oportunidad de dirigir vuestra atención hacia los divertidos Haute & Freddy. ¡Gracias a Calipop por la sugerencia en los foros!
También lanzan música hoy Claire Rosinkanz, The Kid LAROI, Cate Le Bon con St. Vincent, Ari Lennox, Mumford & Sons, Jill Scott o DJ Seinfeld. En español no dejéis de descubrir las novedades de NEURA, Usted, Funzo con Aleesha o LEÏTI. Por otro lado, TÉYOU es la última concursante de Operación Triunfo 2025 en lanzar single: produce BLAYA.