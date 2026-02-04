Melody vuelve a Benidorm Fest tras su «beef» con RTVE

Ya llega, ya está aquí, Benidorm Fest se celebrará la semana que viene. Por tanto, se van desvelando detalles sobre las galas. Había bastante runrún en los foros sobre la ausencia de Melody del certamen, pero finalmente se ha sabido que sí estará por allí.

Hoy se comunica que Melody actuará en la Gran Final del sábado 14 de febrero como artista invitada. La decisión supone una reconciliación con RTVE, con la que Melody terminó de mala manera, tras su pésima posición en el Festival de Eurovisión. La artista se enfadó por unas bromas de Broncano, y de manera muy significativa, luego acudió a divertirse a ‘El Hormiguero’.

Ahora se entierra el hacha de guerra, pues Melody se suma a Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, que ya estaban anunciadas. Así, RTVE puede presumir de tener a todas las ganadoras de Benidorm Fest en esta edición clave, que no culminará en Eurovisión. Como sabéis, RTVE ha suspendido su participación en Eurovisión por el genocidio en Gaza y las irregularidades cometidas por Israel en el certamen.

La decisión de actuar de Melody se ha comunicado en un vídeo promocional. Al término del mismo, Melody anuncia que está terminando su disco y que estará en Benidorm Fest para «pasarlo bien». Otras actuaciones confirmadas para las semifinales son las de Luz Casal y Abraham Mateo.

Aunque la canción de Miranda! y bailamamá continúa siendo el tema más escuchado, ya con 1,5 millones de streams, el tema que más ha seguido subiendo en los últimos días es el de Kenneth. ‘Los ojos no mienten’ es ahora mismo líder en el cómputo diario, destacando también la subida de ‘Velita’ de Greg Taro. Tenéis todos los datos en ESC Plus.

Os dejamos con el orden de las semifinales:

Primera semifinal

Kitai: El amor te da miedo

María León y Julia Medina: Las damas y el vagabundo

Luna Ki: Bomba de amor

Greg Taro: Velita

Izan Llunas: ¿Qué vas a hacer?

Dora y Marlon Collins: Rakata

Tony Grox y LUCYCALYS: T Amaré

Mikel Herzog Jr: Mi mitad

Kenneth: Los ojos no mienten

Segunda semifinal

ASHA: Turista

KU Minerva: No Volveré a Llorar

Funambulista: Sobran Gilipo**as

Dani J: Bailándote

The Quinquis: Tú No Me Quieres

Atyat: Dopamina

Rosalinda Galán – Mataora

MAYO – Tócame

Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote

