Melody vuelve a Benidorm Fest tras su «beef» con RTVE

Ya llega, ya está aquí, Benidorm Fest se celebrará la semana que viene. Por tanto, se van desvelando detalles sobre las galas. Había bastante runrún en los foros sobre la ausencia de Melody del certamen, pero finalmente se ha sabido que sí estará por allí.
Hoy se comunica que Melody actuará en la Gran Final del sábado 14 de febrero como artista invitada. La decisión supone una reconciliación con RTVE, con la que Melody terminó de mala manera, tras su pésima posición en el Festival de Eurovisión. La artista se enfadó por unas bromas de Broncano, y de manera muy significativa, luego acudió a divertirse a ‘El Hormiguero’.
Ahora se entierra el hacha de guerra, pues Melody se suma a Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, que ya estaban anunciadas. Así, RTVE puede presumir de tener a todas las ganadoras de Benidorm Fest en esta edición clave, que no culminará en Eurovisión. Como sabéis, RTVE ha suspendido su participación en Eurovisión por el genocidio en Gaza y las irregularidades cometidas por Israel en el certamen.
La decisión de actuar de Melody se ha comunicado en un vídeo promocional. Al término del mismo, Melody anuncia que está terminando su disco y que estará en Benidorm Fest para «pasarlo bien». Otras actuaciones confirmadas para las semifinales son las de Luz Casal y Abraham Mateo.
Aunque la canción de Miranda! y bailamamá continúa siendo el tema más escuchado, ya con 1,5 millones de streams, el tema que más ha seguido subiendo en los últimos días es el de Kenneth. ‘Los ojos no mienten’ es ahora mismo líder en el cómputo diario, destacando también la subida de ‘Velita’ de Greg Taro. Tenéis todos los datos en ESC Plus.
Os dejamos con el orden de las semifinales:
Primera semifinal
Kitai: El amor te da miedo
María León y Julia Medina: Las damas y el vagabundo
Luna Ki: Bomba de amor
Greg Taro: Velita
Izan Llunas: ¿Qué vas a hacer?
Dora y Marlon Collins: Rakata
Tony Grox y LUCYCALYS: T Amaré
Mikel Herzog Jr: Mi mitad
Kenneth: Los ojos no mienten
Segunda semifinal
ASHA: Turista
KU Minerva: No Volveré a Llorar
Funambulista: Sobran Gilipo**as
Dani J: Bailándote
The Quinquis: Tú No Me Quieres
Atyat: Dopamina
Rosalinda Galán – Mataora
MAYO – Tócame
Miranda! & bailamamá – Despierto Amándote