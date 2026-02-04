Zayn revela portada felina ¿y fea? de su disco y avanza single

Muy poco después de que sus palabras veladas a Harry Styles resonaran en medios de todo el mundo, Zayn pone en marcha la maquinaria promocional de su próximo álbum, un trabajo titulado ‘Konnakol’ que se pondrá a la venta el 17 de abril. Es decir, no coincidirá con el disco de Harry Styles, que sale antes, el 6 de marzo. El de Louis Tomlinson, claro, ya está fuera.

‘Die for Me’, el primer adelanto de ‘Konnakol’, se podrá escuchar este viernes. Un adelanto está disponible desde el sábado y suena al pop grandilocuente que Malik hacía en sus inicios, lejos de los estilos folk de su último álbum.

Además, se ha revelado la «felina» portada, que dividirá a sus seguidores: ya hay quien dice que es una de las «peores» portadas de la historia. No iríamos tan lejos, pero las portadas en las que los artistas se fusionan con animales u objetos (hola Lady Gaga) no suelen caer bien al principio.

La palabra “konnakol” proviene de la música clásica del sur de la India -la música Carnática- y se refiere al arte de ejecutar ritmos usando sílabas habladas en lugar de un instrumento. Básicamente, es un sistema para “cantar” patrones de percusión.

Según la nota oficial, el significado de «Konnakol» para Zayn es personal. «Es un sonido que resuena en una época anterior a la existencia de las palabras», explica el texto de Universal. «Inspirándose en su propia herencia, este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige».