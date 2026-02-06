Zayn vuelve al pop agradable en la balada ‘Die for Me’

Muy poco después de que sus palabras veladas a Harry Styles resonaran en medios de todo el mundo, Zayn pone en marcha la maquinaria promocional de su próximo álbum, un trabajo titulado ‘Konnakol’ que se pondrá a la venta el 17 de abril. Es decir, no coincidirá con el disco de Harry Styles, que sale antes, el 6 de marzo. El de Louis Tomlinson, claro, ya está fuera.

‘Die for Me’, el primer adelanto de ‘Konnakol’, ya está disponible y recupera el sonido de pop grandilocuente que Malik practicaba al inicio de su carrera, en temas como ‘I Don’t Wanna Live Forever’, su dueto con Taylor Swift. Lejos del estilo folk de su último álbum, ‘Die for Me’ ofrece puro drama pop revestido con toques de torch song (esas campanas), doo-wop (ese piano) y texturas reptantes de electrónica que apuntan al The Weeknd de hace una década.

‘Die for Me’ parece diseñado para devolver a Zayn a los puestos altos de las listas de éxitos, los cuales se le resisten desde hace rato. Ciñéndonos a Reino Unido, en 2025, su colaboración con Jisoo ‘Eyes Closed‘ no pasó del puesto 37. ‘What I Am’, de 2023, quedó en el 89. En otras palabras, hace tiempo que Malik no iguala los datos de ‘Pillowtalk’, su único número 1 en Reino Unido, o como mínimo ‘Don’t Wanna Live Forever’ y ‘Dusk Til’ Dawn’ con Sia, ambas situadas en quinto puesto. El segundo mayor éxito de Zayn en solitario es ‘Let Me’, que alcanzó un top 20 en 2018.

¿Qué te parece 'Die for Me' de Zayn?

Está bien, aunque no es nada nuevo

Además, se ha revelado la «felina» portada de ‘Konnakol’, que dividirá a sus seguidores: ya hay quien dice que es una de las «peores» portadas de la historia. No iríamos tan lejos, pero las portadas en las que los artistas se fusionan con animales u objetos (saludo a Lady Gaga) no suelen caer bien al principio.

La palabra “konnakol” proviene de la música clásica del sur de la India -la música Carnática- y se refiere al arte de ejecutar ritmos usando sílabas habladas en lugar de un instrumento. Básicamente, es un sistema para “cantar” patrones de percusión.

Según la nota oficial, el significado de «Konnakol» para Zayn es personal. «Es un sonido que resuena en una época anterior a la existencia de las palabras», explica el texto de Universal. «Inspirándose en su propia herencia, este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige».