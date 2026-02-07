Lana del Rey jura que su disco llegará «pronto» y anuncia single

Primero se iba a llamar ‘Lasso’, luego ‘The Right Person Will Stay’, después se cambió a ‘Stove’… El décimo álbum de Lana del Rey se ha vuelto a retrasar -iba a salir en enero de 2026-, pero la artista ha asegurado en su página de Instagram que llegará «pronto». Para amenizar la espera, la estadounidense ha anunciado el single ‘white feather-hawk tail deer hunter’ para el 17 de febrero.

Lana del Rey ha subido un vídeo a sus Stories de Instagram con el objetivo de anunciar su próximo single, pero, tal y como ella menciona en el clip, lo que realmente queremos saber es cuándo llegará su próximo LP. «Estáis preguntando por el disco», confiesa. No ha dado una fecha concreta: «3 meses y dos semanas, más o menos». Es muy posible que el proyecto se vuelva a retrasar.

- Publicidad -

Las buenas noticias son que Lana está poniendo todo en las canciones. Asegura que ‘white feather-hawk tail deer hunter’ es una de sus composiciones favoritas y que se alegra enormemente de que vaya a ser publicada «finalmente»: «Encontré ese acorde mágico que estaba buscando», cuenta. La cantante menciona que el tema tendrá «cuerdas» y que ha sido coescrita junto a su marido, Jeremy, y producida con Jack Antonoff.

En una entrevista con W Magazine publicada a mediados del año pasado, Lana explicó que el lanzamiento de ‘Stove’ se había retrasado porque decidió añadir seis nuevas canciones. Una de esas podría ser la comentada ‘All About Ethel’. Sí, un diss track dedicado a Ethel Cain, a quien acusó de «burlarse» de su peso en el pasado. Otra podría ser ‘57.5’, en la que Lana ironiza sobre Morgan Wallen y los oyentes mensuales.

🚨 Lana Del Rey announces new single “White feather-hawk tail deer hunter” out February 17.pic.twitter.com/LRn9c4syDN — Pop Crave (@PopCrave) February 7, 2026