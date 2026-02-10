Críticas desiguales a los ensayos de Benidorm Fest

Esta noche se celebra la primera semifinal de Benidorm Fest. Es la primera vez que el ganador no representará a España en Eurovisión, pero RTVE está echando el resto para convocar a la audiencia, y entre los artistas invitados que veremos a lo largo de la semana están Luz Casal, Fangoria y todas las ganadoras del certamen hasta ahora.

Miranda! son el grupo con más escuchas para su canción candidata, aunque en los últimos días ha crecido mucho Kenneth. Precisamente este es uno de los artistas que más han gustado a la prensa tras los primeros ensayos.

Las críticas de los ensayos han sido muy dispares. Eurovision Spain habla de «shows con un notable despliegue técnico y una factura visual limpia y minimalista difícil de ver en la televisión española con momentos a la altura de producciones europeas televisivas como el Melodifestivalen sueco, el UMK finlandés o incluso la propia Eurovisión». Considera que «RTVE demuestra músculo televisivo y una apuesta firme por la música con la quinta edición del Benidorm Fest».

Por el contrario, desde Revista Six han emitido un Reels en el que se quejan de que la primera semifinal, al menos, no ha sido tan «espectacular» como prometía, a excepción de Kenneth. También parece que sorprenderá el dúo formado por Dora y Marlon Collins, pese a no partir entre los favoritos.

Las respuestas las terminaremos de encontrar esta noche. Será, eso sí, de madrugada, a partir de las 23.00 horas y hasta pasada la 1 de la mañana, algo que ha causado una profunda decepción en nuestro foro de Benidorm Fest. Desde RTVE han contestado que este es el horario habitual del prime-time de La 1. Benidorm Fest se emite hoy martes después de ‘La Revuelta’, y el jueves, después de un partido de fútbol. La Gran Final sí será en horario decente, a las 22.00 horas de este sábado.

Podcast: Benidorm Fest