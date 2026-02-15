Cardi B se cae en un concierto y grita: «¡Ha sido el gobierno!»

Cardi B está dispuesta a demostrar a cada instante que está cada vez más lejos de Nicki Minaj. Si esta ha empezado el año certificando su apoyo a Donald Trump, Cardi B acaba de empezar su gira condenando al ICE.

Además de tocar unas 36 canciones en el set, Cardi B arrancaba el tour siendo muy clara con el ICE: «Si vienen aquí, les patearemos el culo. Tengo spray anti osos en la parte de atrás. No se llevarán a mis fans». El momento elegido para la proclama no era aleatorio, sino la incursión latina de ‘I Like It’, su salsera colaboración con Bad Bunny que tan pionera resultó hace casi una década.

- Publicidad -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se molestaba en responder a la rapera en X: “Mientras no drogue ni robe a nuestros agentes, consideraremos que es una mejora respecto a su comportamiento pasado”. Y Cardi B contestaba también: «Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos, que drogaron a menores para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?».

El culebrón ha seguido con el concierto en Las Vegas de este viernes, donde Cardi se ha caído de una silla y, tras levantarse, no ha dudado en bromear, hasta dos veces: «¡Ha sido el gobierno! ¡Ha sido el gobierno!».

- Publicidad -

El disco que Cardi B publicaba el año pasado, ‘Am I the Drama?‘, no es que haya logrado mantenerse en la conversación social, pero al menos la artista continúa sirviendo, casi a diario, en las páginas de noticias.

Cardi B jokes after falling at her ‘Little Miss Drama’ show: “That was the government!” pic.twitter.com/yYmQDPG4BZ — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2026

If we talking about drugs let’s talk about Epstein and friends drugging underage girls to rape them. Why yall don’t wanna talk about the Epstein files? https://t.co/U7yCarPIXs — Cardi B (@iamcardib) February 12, 2026