Charli xcx, top 5 de discos en España; OBK, top 10

Mientras Bad Bunny y Rosalía mantienen esta semana sus respectivos puestos 1 y 2 en la lista de álbumes española, el top 5 recibe una interesante novedad. Se trata de ‘Wuthering Heights‘, el disco de Charli XCX inspirado en la nueva adaptación de ‘Cumbres borrascosas‘. Desde JENESAISPOP ya os hemos aconsejado que escuchéis el disco, pero evitéis ver la película.

‘Wuthering Heights’ es el segundo disco top 5 de Charli XCX en España, aunque no iguala el top 2 de ‘Brat’. En Reino Unido, el disco ha entrado en el número 1, mientras que en Estados Unidos ha quedado en el 8. Otras posiciones logradas por ‘Wuthering Heights’ son un top 2 en Austria, un top 4 en Australia y otro top 5 en Alemania. Entre los países que deberían espabilar está Italia, donde el álbum solo ha llegado al puesto 25.

- Publicidad -

Otra entrada digna de comentar es la de OBK, que marca un top 10 con ‘Vértigo’, su nuevo EP. El proyecto de Jordi Sánchez llega ahí gracias exclusivamente a la venta de vinilos, como demuestra el hecho de que ‘Vértigo’ entre justamente en el puesto 10 de esa tabla específica.





Yung Beef, que estos días disfruta de un inesperado hit global con el remix de ‘Cuando no era cantante‘, coloca su nuevo mixtape ‘EL PLUGG 3 OVA 2’ en el puesto 36. La primera entrega de esta serie de discos, ‘EL PLUGGG 3 OVA 1’, alcanzó el número 34.

- Publicidad -

El resto de entradas son variadas. Kylie Minogue coloca el vinilo de la gira de ‘Tension’ en el puesto 44. A continuación, hay que hablar de Rayden, que ha relanzado su carrera uniéndose a Mediyama y Skiz Siete: los tres forman el grupo Chiquita Movida y su debut ‘Alta Vaina’, en clave pop-rock, entra en el 53.







El pop anglosajón deja una sorprendente entrada en los últimos puestos de la tabla, la de ‘ICON’, del cantante de R&B Brent Faiyaz, en la línea de The Weeknd. Antes que él figuran el trapero barcelonés Cyril Kamer con ‘En silencio’, que debuta en el 62, y otra banda sonora, la de la serie de Caracol Televisión ‘La Reina del Flow 3’, que entra en el 71.





