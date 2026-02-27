RFTW: RAYE, Mitski, Gorillaz, BLACKPINK, Guille Galván…

Bruno Mars y Gorillaz editan hoy sus esperados nuevos discos. El del primero lo comentamos ya en diagonal en portada y te invitamos a votar tu opinión en la encuesta. También están disponibles desde ya los nuevos trabajos de Mitski, BLACKPINK, mori, Bill Callahan o Iron & Wine.

Mientras Bruno Mars y Ptazeta presentan sendos boleros, tenemos entre manos importantes lanzamientos de RAYE -que apuesta por una balada- y Angèle con Justice, mientras el pop internacional deja también singles destacables de Ava Max, Melanie Martinez, Artemas, Alex Warren o Gnarls Barkley, que han anunciado el disco que clausurará su carrera discográfica.

Varios artistas presentan singles de trabajos próximos; cabe destacar a Guille Galván, de Vetusta Morla, que introduce su disco en solitario con una canción acústica, o a María José Llergo, que ofrece un trip-hop en su primer single de 2026. El disco de Slayyyter está al caer, y también Niña Polaca y Dora Band -el dúo formado por Pimp Flaco y Kinder Bueno- siguen desgranando sus proyectos venideros.

No dejan de estrenar single tampoco nombres internacionales como José González, Tori Amos, Perfume Genius (que reedita su disco), Angelo De Augustine, Peso Pluma, Namaesanda o Underscores, ni nacionales como Rebe, Samuraï, Sebastián Cortés, Amatria, CURRO, Pantera Blue, Siloé, Nat Simons o Parquesvr.

Llega el enésimo single de Operación Triunfo 2025, esta vez el de su ganadora, Cristina Lora, dedicado a Andalucía, y desde JENESAISPOP os recomendamos las propuestas de 1111, Nectar Woode, ena mori, Hnos Munoz, TV Star y el divertido single de Oreiana apelando a ‘Paquita Salas’.

