Harry Styles deja a Bad Gyal sin top 1 en España, pero ella gana en streaming

Harry Styles ha aterrizado esta semana en el primer puesto de la lista de discos española, justo por delante de Bad Gyal y su ‘Más Cara’. El logro de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ marca la segunda vez que el artista británico consigue el número 1 en España, siendo la primera con ‘Harry’s House’. Por otro lado, también ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos.

El vinilo es lo que ha permitido a Styles superar a Bad Gyal, ocupando también el primer puesto de esta lista. La artista catalana, sin embargo, no ha puesto todavía en venta oficial la edición física de ‘Más Cara’, por lo que los datos no han sido contabilizados esta semana. La versión en vinilo de su anterior disco, ‘La Joia’, sí ha regresado al sexto puesto de esta lista.

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De haber estado en igualdad de condiciones, es posible que Alba Farelo hubiese conseguido el primer puesto de Discos España. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo la lista de sencillos está plagada de las canciones de ‘Más Cara’. Harry, sin embargo, no ha tenido tanto éxito como la catalana en este sentido. 11 canciones de ‘Más cara’ aparecen en el top 100 de singles oficial, por sólo 3 del disco de Harry.

En el resto de la lista de discos solamente encontramos otras tres entradas, además de la gran subida de ‘La Joia’, desde el puesto 71 al 26. De esta forma, Chambao y su disco especial 25 aniversario entran en el número 21, mientras que el lanzamiento más reciente de Morrissey, ‘Make-Up Is A Lie’, se planta en el número 34. Por último, Nat Simons coloca ‘Pregúntale a Sarah Connor’ en el puesto 70 de la clasificación.

