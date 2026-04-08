A Brittany Murphy le fliparía ‘BRITTANY MURPHY’

Llevamos tiempo hablando sobre el resurgir del indie sleaze, aquel fenómeno indie que recogía una parte del hedonismo musical de los dosmiles y la era de los blogs, en el que encontrábamos tanto a MGMT en la época de ‘Time to Pretend’ como a M.I.A. antes de pasarse al cristianismo. También había mucho electropop (Annie, Ladyhawke) y electrónica (LCD Soundsystem).

El disco de Slayyyter, ‘WORST GIRL IN AMERICA’, presente Disco de la Semana en JENESAISPOP, es fruto de este sentir nostálgico cocinado durante años, situándose como una especie de ‘brat’ evolucionado: más industrial, sucio y, por momentos, extremo en su experimentación. Porque en aquello que se llamó indie sleaze también metíamos en el saco cosas como Death Grips, a los que remite ‘CRANK’, o Sleigh Bells, un grupo copiadísimo hasta la saciedad (por Madonna, por ejemplo).

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‘WORST GIRL IN AMERICA’ es un disco basado en recrear esa vibra musical de la época bloghouse, y cortes como ‘BRITTANY MURPHY’ explicitan su concepto, sirviendo como un homenaje personal a la actriz estadounidense, fallecida en 2009 a los 32 años, a causa de una neumonía. Es la Canción del Día.

Slayyyter admira profundamente a Murphy y utiliza su figura para construir una historia inspirada en su propia carrera y en su vida como persona que se ha criado sin figura paterna. Cuenta que el año pasado atravesó pensamientos oscuros, y la letra de ‘BRITTANY MURPHY’ incluye una aparente alusión al suicidio, cuando describe una pistola que guarda en un armario, pidiendo perdón por su posesión.

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Slayyyter reclama su lugar en la industria musical en ‘BRITTANY MURPHY’, clamando cosas como “¿tenéis idea de todo lo que he hecho?”, y el estribillo refuerza la sensación de que la letra es una especie de carta de despedida: “Blonde curls, big eyes like Brittany Murphy / Superstar girl, ballerina twirling / Make them all know I was great / ’Til I crashed out, out”, canta. Sin embargo, la música suena festiva porque la canción recrea el estilo dance-rock de la época mencionada, resultando en todo un hit que podría haber entonado la propia Ladyhawke en los inicios de su carrera, o incluso Blondie décadas atrás, pero con el punto justo de renovación para sonar plenamente a siglo XXI.

Slayyyter cuenta sobre ‘BRITTANY MURPHY’: “Es realmente triste, pero solo te darías cuenta escuchando de verdad la letra. La canción trata más sobre mí y algunos sentimientos oscuros que tuve el año pasado, sobre sentirme estancada en mi carrera y cuestionarme si siquiera quiero estar aquí y seguir haciendo todo esto. La titulé con su nombre porque la quiero muchísimo; veo similitudes entre su vida y la mía, como no haber tenido realmente una figura paterna. Ese tipo de cosas pueden afectarte y dolerte para siempre. Creo que era increíble, me inspira de muchas maneras a lo largo de todo mi proyecto. Espero que la canción hubiera sido algo que le gustara». Además, destaca que tenía una voz «increíble», señalando: «Ojalá hubiera hecho un álbum.”

