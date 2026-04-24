RFTW: Kehlani, Foo Fighters, Meghan Trainor, Beck…

Hoy, 24 de abril, se ponen a la venta nuevos discos de Kehlani, Quevedo, Foo Fighters, Meghan Trainor, Ringo Starr o Noah Kahan. Ampliando el foco a la novedad internacional, recibimos interesantes lanzamientos de Gia Margaret, Angelo De Augustine o Miss Grit, así como la reedición de Demi Lovato.

En el ámbito nacional también llegan lanzamientos destacados de Fangoria, Parquesvr o Sofía Comas. El indie deja estrenos de Comic Sans o Caries.

- Publicidad -

Abrimos la playlist con el single que marca el regreso de Suki Waterhouse, y también destacamos los nuevos lanzamientos en forma de single de Gara Durán con Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente, Algora, Karol G en plan dreamy, María José Llergo, Sofía Comas o el single sorpresa de Beck.

En cuanto a estrenos internacionales, Icona Pop garantizan baile; Duran Duran ofrecen un homenaje disco junto a Nile Rodgers, mientras que los regresos de Beth Orton y Luvcat apuestan por tonos íntimos. Tricky o Smerz se encuentran entre quienes anuncian también nuevos proyectos, y Becky G se junta para un potencial hit llamado ‘Sorry Papi’.

- Publicidad -

Pero es, sobre todo, la música nacional la que concentra el grueso de las novedades hoy, con estrenos destacados de Nerve Agent, SARRIÀ, Aina Ferrer, Sandré, Alba Morena, Bely Basarte, Chico Blanco con Girl Ultra, Carlangas, García Picasso, Comandante Twin, Dan Peralbo i El Comboi o La Trinidad.

