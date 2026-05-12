¿Kanye West en España? Urtasun «analiza la situación»

Kanye West tiene programado un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid para el próximo 30 de julio. Después de la cancelación de las citas en Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza, hoy el ministro de Cultura ha asegurado que estaría «analizando la situación» de cara a la cancelación del concierto de Kanye en nuestro país, según recoge El Plural.

Las apologías al nazismo y las múltiples declaraciones antisemitas de Kanye West le siguen pasando factura hoy en día, tras haber cancelado ya cuatro fechas de la gira de ‘BULLY’. Y puede que no sean las únicas. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha asegurado este martes que todavía tienen que tomar una decisión sobre la celebración del evento de West en el Metropolitano: «Ese concierto todavía no se ha producido y estamos acabando de analizar la situación», ha declarado.

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Las próximas fechas de la gira de Kanye West tendrán lugar en Nueva Delhi, el 23 de mayo, y Estambul, el 30 de mayo. Después, será hora de pasar a la parte europea de la gira, que está pendiente de un hilo. Todavía siguen en pie las fechas confirmadas en Turquía, Países Bajos, Italia, España y Portugal.