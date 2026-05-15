RFTW: Avalanches, Alcalá Norte, Julieta Venegas, Triángulo…

Hoy 15 de mayo publica Drake no uno, sino hasta tres discos de golpe: ‘ICEMAN’, ‘MAID OF HONOUR’ y ‘HABIBTI’. El focus track pertenece al primer disco. Otros lanzamientos largos destacados de la jornada son los de Julieta Venegas, Triángulo de Amor Bizarro, Kevin Morby, Maluma, Porches, Rostam y Laaza. Y sí, has visto bien: SALEM han sacado disco sorpresa.

La lista de discos que salen hoy se amplía con interesantes títulos de Dua Saleh, Genesis Owusu o Emilia Pardo y Bazán.

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En materia de singles tenemos comebacks de Tove Lo, Avalanches, Gracie Abrams y Overmono, así como los de Eartheater, Sondre Lerche, Bloc Party y The Mountain Goats. Por su parte, Alcalá Norte y The Strokes presentan el segundo single de sus respectivos álbumes.

La jornada deja colaboraciones destacadas de Belén Aguilera, Cupido con l0rna, Maria Escarmiento con RUSLANA, Rakky Ripper con SIMONA, Helado Tropical (Helado Negro y Reyna Tropical), Shakira y Burna Boy o el francés Rémi Fa con Rigoberta Bandini.

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Ampliamos la playlist con novedades de Sofia and the Antoinettes, Gala Nell, bb trickz, Jorja Smith, Dinamarca, Toundra, Noga Erez, Mafalda Criminal, Giveon o Muyaio. Madonna, por su lado, lanza el remix de ‘I Feel So Free’ realizado por Peggy Gou.

