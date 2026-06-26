Hoy 26 de junio es un día cargado de novedades musicales. De entrada, tenemos entre manos nuevos álbumes de Muse, Ibeyi, Beth Orton, Chanel Beads, Juicy BAE, Ryan Beatty, Temples o Heidi Montag.

Pero lo bueno está en la cosecha de singles. Recibimos nuevos temas de Charli xcx, Madonna con FEID, sombr, Katy Perry, Rebe con Amaia, Ravyn Lenae, Gracie Abrams, Steve Lacy con SZA, La Roux, Cobrah con Grimes, Benson Boone o el gran estreno de Morreo, que habéis escuchado en primicia en JENESAISPOP.

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No solo eso: también están de estreno, presentando por primera vez sus nuevos discos, Phoebe Bridgers, Carly Rae Jepsen, Brandon Flowers, Sam Smith, beabadoobee, Blondshell o el estupendo single de la banda @ («at»). Además, PJ Harvey lanza un misterioso nuevo single.

Hay otros lanzamientos destacados, tanto en solitario -de artistas tan dispares como Tyler, the Creator, Viva Belgrado o El Último Vecino- como en colaboraciones, por ejemplo las de Peggy Gou con Ayra Starr, el dueto de Ptazeta y Quevedo o el nuevo single dance de Jennifer Lopez con Alok, con versiones «AM» y «PM».

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Más novedades destacadas las protagonizan Marta Sango, Bella Poarch, Hidrogenesse, Lennixx (el dúo que integra la hermana de Zara Larsson), Icona Pop, Perdón (que publican un nuevo EP), KAJ con su veraniega ‘Gelateria’, la colaboración de Disco Bambino con Sophie Ellis-Bextor y Nile Rodgers, Cris Lora, Midnight Generation, Travis Birds con Bunbury…

