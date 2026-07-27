El Mundial marca la lista de singles con Nino Bravo, K’Naan…

El Mundial de fútbol que ha proclamado campeona a España por primera vez en 16 años marca claramente las novedades de la lista española de singles de esta semana. Mientras ‘Dai Dai‘, el himno oficial del torneo, permanece en el número 2, solo por detrás de Quevedo y Elvis Crespo, otros temas suben, entran o reentran en la clasificación impulsados por la euforia futbolística.

La gran protagonista, por supuesto, es Aitana, que sitúa ‘Superestrella‘ unos puestos por encima de donde se encontraba la semana pasada, pasando del 7 al 4. El himno no oficial de la selección española sigue fuerte tras sumar ya 56 semanas en lista, aunque todavía no ha logrado alcanzar el número 1. Al mismo tiempo, continúa creciendo a nivel internacional y ya es top 35 global.

- Publicidad -

La influencia de los futbolistas a la hora de impulsar canciones vuelve a quedar patente con dos de las entradas de la semana. Marc Pubill sorprendió en la plaza de Cibeles al cantar a capela ‘Baby Lover’, y ahora este éxito de Ñengo Flow de 2017 debuta en la lista española en el puesto 39. Por su parte, Lamine Yamal lleva ‘Y qué fue’ de Don Miguelo hasta el número 67 tras citarla entre sus canciones favoritas.

También hay que hablar de esos otros himnos no oficiales del Mundial que van más allá de ‘Superestrella’. La célebre ‘Wavin’ Flag’ de K’naan reentra en el puesto 58 gracias a la nostalgia por la victoria de España en 2010, ya que fue uno de los himnos oficiales de la FIFA aquel año. Y, barriendo para casa, ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo también se ha popularizado durante el Mundial y ahora entra en el número 71.

- Publicidad -

Por último, varias canciones que han sonado con fuerza durante la competición regresan a la clasificación. ‘Como si fueras a morir mañana’ de Leiva reaparece en el puesto 55, ‘Hips Don’t Lie’ de Shakira y Wyclef Jean lo hace en el 78 y ‘Despechá’ de Rosalía cierra la lista en el número 99, después de viralizarse todas ellas durante el torneo.

Al margen del Mundial, un trío de canciones del nuevo disco del trapero madrileño MVRK también logra debutar en la lista. Si ‘DAALE‘ es la más exitosa de las tres, entrando directamente en el puesto 11, ‘3horas’ aparece en el 82 y ‘2LATE’ en el 85.







