Mastodon, top 25 de discos en España; Prince, top 95

Aitana recupera posiciones en la lista de álbumes española esta semana. ‘Cuarto Azul’ sube del 8 al 6, en su semana 66 en lista, coincidiendo con la proximidad de sus conciertos en arenas. El top 1 lo mantiene Quevedo con ‘EL BAIFO’ una semana más.

Entre las entradas de la semana destaca Mastodon, que debuta en el número 25 con ‘Marrow Deep’. Es un dato más discreto que los conseguidos por el grupo en otros mercados: el disco entra al 5 en Alemania, 6 en Australia y Finlandia, 4 en Bélgica y Suiza y 7 en Escocia, entre otros resultados. En Reino Unido debuta en el 27. También entra al 28 The Warning con ‘Everything’s Falling’.

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Por otro lado, debuta en el 36 Alex Warren con ‘Wildchild’, después de alcanzar el número 1 directo en Reino Unido. El anterior quedó en el puesto 88 en España, así que ni tan mal.

Interpol, por su parte, entra al 80 con el recomendable ‘This Mirror Weighs a Ton’, frente al número 33 conseguido en Reino Unido. No os perdáis nuestra reciente entrevista viral con el grupo.

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También hay varias reapariciones y entradas de nombres históricos. Fleetwood Mac reaparece en el 82 con ‘Greatest Hits’. Más llamativa es la entrada de Prince con ‘Timeless’, que debuta en el 95. El resultado español es uno de los más flojos del disco a nivel internacional: aunque llega al número 1 en Suiza y al 4 en Bélgica, también entra al 5 en Austria, 6 en Países Bajos, 14 en Alemania, 21 en Japón, 30 en Francia y 62 en Reino Unido.

En cuanto a novedades contemporáneas, el rapero gallego Hard GZ vuelve a la lista en el 18 con ‘Lacosta’. El disco regresa al chart después de alcanzar el número 1 en la lista de vinilos.





