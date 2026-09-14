ADÉLA triunfa con ‘PRIMA’, aunque no tanto en España

‘El último baile de Delirio y Equilibrio’ de Veintiuno debuta en el número 8 de Discos España y es número 1 en la lista de vinilos. «El último baile» repite el dato de su disco hermano, ‘La balada de Delirio y Equilibrio’. ‘El arte de perder’ llegó al 14, ‘Corazonada’ al 39 y ‘Gourmet’ al 84, por lo que Veintiuno se mantienen muy arriba.

La otra entrada destacada es la de ADÉLA. La eslovaca debuta en el 21 con ‘PRIMA’, aunque su recorrido internacional está siendo bastante más fuerte: número 1 en Eslovaquia y Flandes, 2 en Reino Unido y Austria, 4 en Estados Unidos y Chequia, 5 en Irlanda, 6 en Alemania y Australia, 7 en Nueva Zelanda y Finlandia y 53 en Francia. En España entra en el 21, lejos de sus mejores mercados.

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También aparece Beyoncé en el 22 con la edición del 20 aniversario de ‘B’Day’. El disco vuelve al Billboard 200 estadounidense en el 8, con 38.000 unidades equivalentes, mientras en Reino Unido reentra en el 31.

En cuanto al resto de entradas, Belén Aguilera coloca el EP ‘mediterrania’ en el 20 gracias a su edición en vinilo, donde es número 2; los australianos Airbourne entran en el 74 con su nuevo disco, impulsado por las ventas físicas, y L0rna aparece en el 94 con ‘Miss-Understood’ gracias al streaming.

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En la tabla de vinilos, Airbourne llegan al 31, curiosamente por detrás de reediciones y ediciones de discos que llevan más tiempo circulando, como ‘This Mirror Weights a Ton’ de Interpol, que entra en el 10, o ‘Sanctuary’ de Evanescence, en el 16.





