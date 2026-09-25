Hoy 25 de septiembre salen nuevos discos de Tinashe, M83, Blondshell, Leon Bridges, Gilla Band -los lunáticos que antes se hacían llamar Girl Band-, Cara Delevingne, Protomartyr, Julia Jacklin o Soft Cell, que visitan ‘Danceteria’ en su disco final, justo el día en que Madonna lo visita también junto a Charli xcx. Recibimos también la reedición de Taylor Swift.

Eso en lo que concierne al pop internacional, porque dentro de nuestras fronteras tenemos interesantes y numerosos lanzamientos de Alba Morena, Morreo, El Último Vecino, Sofía Coll, Aiko el grupo, Baloncesto y Anabel Lee, además de un EP de Juan Anselmo.

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La generosa cosecha de singles deja también novedades interesantes de Ganges, Rose Gray, La Paloma, Jane Remover y Maitequiero, además de los esperados retornos de U2, CHVRCHES y Rex Orange County. Hay también temas para diferentes medios de Phoebe Bridgers y Perfume Genius, y curiosas colabos como la de Tom Morello con Kneecap -en el disco de él- o la de Sofi Tukker con OneRepublic.

Abrimos playlist con el comeback más esperado, el de Sugababes, y no os perdáis tampoco los estrenos de Shenseea, Claudia Arenas, Queens of the Stone Age -que buscan a las chicas góticas-, Kristina o el regreso de Portrait tras 15 años.

