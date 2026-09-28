‘Vamo a vel’, nuevo hit en España; ‘Pa ti toa’ sube al 3

Karol G, Judeline y rusowsky siguen una semana más en el número 1 de singles en España con ‘Bby Wow‘, mientras Quevedo y Elvis Crespo mantienen el 2 con ‘La Graciosa’. El movimiento más destacable del podio es el de Ana Mena y Lola Indigo, cuyo ‘Pa ti toa‘ sube del 4 al 3 y marca un nuevo peak, justo cuando finaliza el verano. Con el tema a la baja en Spotify, el número 1 queda lejos de sus posibilidades.

Entre las entradas, ‘Vamo a Vel’ de ROA y Anuel AA debuta en el 5 y se convierte en un nuevo hit en España. Es un reguetón más convencional imposible: autotune por todas partes, exceso de reverb y una producción justa. Aun así, ya está arriba.

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También sube fuerte, como vaticinamos, ‘Golfas de verdad‘ de L0RNA, que pasa del 29 al 15 en solo su segunda semana. Es un chulo tema de bouyon dominicano que, puestos a pedir, ojalá siga subiendo hasta el número 1.

El debut de Shakira y Maluma en el número 20 es un jarro de ‘Agua‘ fría’. En otras palabras, es un comienzo bastante decepcionante para una pareja que ya sabe lo que es funcionar mucho mejor en España: ‘Chantaje‘ llegó al número 1 de la lista de singles y pasó siete semanas como el vídeo más visto de YouTube. La acogida de ‘Agua’ es más discreta, por ahora.

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En el 45 entra ‘Anormal’, de Yung Beef, Spiff TV, Xiyo y Fernandezz. Es otro reguetón bastante intercambiable con ‘Vamo a Vel’.

El fenómeno de ‘Dama y vagabundo’ también se deja notar en la lista. La canción original de Bromas Aparte, publicada en 2015 y recuperada ahora por el vídeo viral de la familia Caño, entra en el 64. La versión de Envido6, el nombre bajo el que firman los seis hermanos, aparece en el 93.

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Por último, Juseph consigue colarse por los pelos en el número 100 con ‘Coachella’. El artista canario, vinculado a la escena urbana de las islas, entra con un tema de pop caribeño bastante apañado. ‘Coachella’ se publicó originalmente en junio y ya forma parte de su repertorio de 2026.









