10 fotos que no debiste perderte (14), con Lana del Rey, Justin Bieber, C. Tangana, Lady Gaga…

Nueva edición de esta sección dedicada a revelar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales y a los que merece la pena echar un vistazo. En esta ocasión encontramos a varias estrellas en un fotón de Kylie Jenner, la tan inesperada como profunda amistad de Lana del Rey y una estrella del pop británico, Adele troleándose a sí misma por su cumpleaños, además de Surfin’ Bichos, Fangoria, Lady Gaga, Justin Bieber, Bono, Doble Pletina y Jarvis Cocker, C.Tangana y Rosalía…

Kylie Jenner crea la Capilla Sixtina del selfie

Durante la ya famosa gala Met, parece que hubo una intensa actividad, paralela a la oficial, en los excusados del Museo Metropolitan. No es lo que estáis pensando… bueno, igual también es lo que estáis pensando, pero lo que nos importa y ocupa es que allí se creó lo que la youtuber Ter probablemente llamaría la Capilla Sixtina del selfie. Y la tomó una Kardashian, por supuesto: Kylie Jenner aprovechó el amplio espejo de los baños para tomar esta instantánea histórica en la que, además de a sus hermanas Kim (sin Kanye) y Kendall, podemos vislumbrar a Frank Ocean, A$AP Rocky, Paris Jackson, Sean “Diddy” Combs, Brie Larson (‘La habitación‘) y Ashton Sanders (‘Moonlight’). Una maravilla.

annual bathroom selfie Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 1 de May de 2017 a la(s) 7:55 PDT

Lana y Marina, separadas al nacer

No sabemos exactamente desde cuándo, pero semanas atrás descubríamos no solo que Lana del Rey y Marina Diamandis (conocida como Marina and The Diamonds) son amigas sino MUY amigas. “HERMANAS”, dicen ellas. Así, en sus respectivos perfiles de Instagram hemos visto plasmado el cariño que se tienen en una visita que la británica hizo a Lana en su casa. Muy tierno, pero lo importante… ¿hay alguna colaboración en ciernes?

Glad Chuck got a little film of us that day @marinadiamandis Una publicación compartida de Lana Del Rey (@lanadelrey) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 3:17 PDT

Abuela Adele

El sentido del humor de Adele está casi a la altura de su voz y de su tendencia a decir tacos. Pero en este caso, derrochó lo primero cuando cumplió 29 años el pasado mes de mayo. Para “celebrar” que casi tiene la friolera de 30 años, se hizo una sesión de fotos caracterizada como si tuviera 40 más. El resultado es un 33% hilarante, un 33% creepy y el 34% restante, WTF.

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x Una publicación compartida de Adele (@adele) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:13 PDT

Fangoria han estado con Éric hasta las 6:00h

El pasado 13 de mayo se celebraba en Granada el festival En Órbita, cuyo cabeza de cartel era el dúo Fangoria. Allí, Alaska y Nacho se encontraron con uno de los personajes más populares y divertidos de la noche y la cultura de la ciudad, Éric Jiménez –batería de Los Planetas–, dejando constancia del momento en esta imagen. Curiosamente, otros dos Planetas, Florent y Banin como Los Pilotos, produjeron parte de ‘Cuatricromía’.

En muy buena compañía!! Una publicación compartida de Eric Jiménez (@elbardeeric) el 22 de May de 2017 a la(s) 5:27 PDT

Lady Gaga bate huevos en topless para felicitar su cumpleaños a Naomi Campbell

Por enrevesado que suene, eso es exactamente lo que vemos en esta foto y no hay mejor titular que este. Personajazo.

🍴🍳 #HappyBirthdayNaomi @iamnaomicampbell Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 22 de May de 2017 a la(s) 8:40 PDT

La extraña pareja

Pues sí, estos dos señores son quienes parecen: George Bush Jr. y Bono de U2. Juntos. Otra vez. Abrazados. Y George dice que el irlandés tiene “un enorme corazón y una voz decente”. Ahílehasdao. La foto tiene una explicación y presenta una paradoja compleja: Bono visitó el rancho de Bush en Texas para charlar sobre varias iniciativas humanitarias que el ex-Presidente de Estados Unidos, a través de unas fundaciones, lleva a cabo en África para “salvar vidas”. Suponemos que esas vidas salvadas justifican la foto pero… ¿no es un poquito irónico viniendo de alguien que tanto se esforzó por que hubiera una guerra en Irak?

Bono is the real deal. He has a huge heart and a selfless soul, not to mention a decent voice. @laurawbush and I are grateful he came to the ranch to talk about the work of @thebushcenter, @onecampaign, @PEPFAR, and our shared commitment to saving lives in Africa. Una publicación compartida de George W. Bush (@georgewbush) el 26 de May de 2017 a la(s) 1:22 PDT

Halsey Bieber

Quizá pocos recuerden, a bote pronto, cómo fue vestida Halsey en la alfombra roja de la última gala de los Grammy: una especie de pijama de raso azul, con la camisa abierta y nada más debajo. Justin Bieber se acuerda, sobre todo ahora que ha subido a su propio perfil de Instagram un mash-up con su cara situada sobre el cuerpo de la autora de ‘hopeless fountain kingdom’ poniendo de relieve su asombroso parecido físico.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 31 de May de 2017 a la(s) 8:23 PDT

Surfin’ Bichos, 25 años después

Este año se cumplen 25 de la edición de uno de los discos más míticos e influyentes del rock en español de las últimas décadas. Se trata de ‘Hermanos Carnales’, de Surfin’ Bichos, que se han reunido para invitar al homenaje y el recuerdo de aquella etapa de sus carreras. Así que han decidido repetir una instantánea promocional que hicieron entonces y que imitaba a aquellas antiguas fotos familiares. Fernando Alfaro y Carlos Cuevas se situaban de pie, detrás, y delante se sentaban Joaquín Pascual y José María Ponce, que sujetaba un bebé en su regazo. Pues bien, al imitar esa imagen con sus mismos protagonistas en 2017 decubrimos que aquel bebé era Ángela Pascual, hija de Joaquín y guitarrista que le acompaña en directo en sus giras (también toca con Soledad Vélez y en la banda Pink Frost). ¿No es emocionante?

#Repost @angela_pascual (@get_repost) ・・・ 25 años después Una publicación compartida de Surfin' Bichos (@surfinbichos25hc) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 3:59 PDT

Laura de Doble Pletina a Jarvis Cocker: “Ni siquiera soy fan tuya”

En Primavera Sound hay tal concentración de músicos por metro cuadrado que es casi inevitable que sucedan encuentros extraños y/o memorables. En este vídeo, vemos cómo Laura Antolín, bajista y cantante de Doble Pletina le espeta nerviosa a Jarvis Cocker que no es fan suya. Evidentemente, es una ironía, posiblemente espetada para liberar la emoción después de que Jarvis le contara que le gusta mucho la llamada Versión Somorrostro que Hidrogenesse hicieron para su canción ‘Nada’ y que la pincharía en su próximo programa para la emisora BBC6, Sunday Service. El clip no tiene ningún desperdicio, porque luego vemos a los propios Hidrogenesse haciéndose una foto con Steve Mackey, mientras Cacho Salvador, de Extraperlo y Capitán, se cruza accidentalmente.

Read my lips, @jarvisbransoncocker #iamnotabigfanofyours 👄 Una publicación compartida de Doble Pletina (@doble_pletina) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 10:31 PDT

Enredados

Como decíamos, el Parc del Fòrum durante la celebración del Primavera Sound se convierte en una pequeña ciudad del pop repleta de rostros populares que no pueden sino encontrarse. Y esta es otra prueba: aquí vemos al (bad) hombre del verano por su canción ‘Mala mujer’, junto a la autora de uno de los discos del año, ‘Los Ángeles’, y al que fuera productor de Pxxr Gvng antes de pasar a llamarse Los Santos, Steve Lean (que forma parte del prestigioso colectivo de producción hip hop 808 Mafia, de ahí lo de “metrobumin”). Encuentros que si te los cuentan no te los crees.