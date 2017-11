Las mejores canciones del momento: noviembre de 2017

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento, que cuenta casi con 1700 suscritos.

Pale Waves / There’s a Honey: Pale Waves, para algunos las nuevas Haim, han sido uno de los grupos en pasar recientemente por nuestra sección de bandas noveles “Revelación o Timo“.

Fever Ray / To the Moon and Back: Primer single del disco que la cantante de The Knife ha lanzado casi por sorpresa, ‘Plunge‘.

Ganges / Classic Lover Covers: Preciosa canción del grupo revelación de Madrid Ganges, que tuvimos el honor de estrenar.

Mujeres / Un sentimiento importante: Arrebatador medio tiempo pensando para gozar en vivo extraído del nuevo disco de los catalanes Mujeres.

Sierra / A ninguna parte: Una de las canciones más pegajosas del nuevo disco de Hugo Sierra es precisamente la que le da nombre.

Mansionair / Astronaut – Something About Your Love: Otros de los protagonistas de Revelación o Timo han sido Mansionair, con este tema que podrían haber producido perfectamente Daft Punk.

Rita Ora / Anywhere: Nuevo hitazo, divertidísimo, de Rita Ora, irresistiblemente pegadizo y situado ya en el top 2 de las islas británicas.

Gata Cattana, Bejo / Mi burra: Una de las canciones del disco desgraciadamente póstumo de la rapera Gata Cattana, en el que se hace acompañar de Bejo.

N.E.R.D., Rihanna / Lemon: Producción 100% Neptunes para esta burbujeante canción en la que el proyecto de Pharrell ha podido contar con Rihanna.

Dark Rooms / I Get Overwhelmed: Canción principal de la banda sonora de ‘A Ghost Story‘ e imposible de disociar de la película y su crisis existencialista.

North State / I Know You: Single de debut de los madrileños North State, influidos por la electrónica británica actual.

Sigrid / Strangers: Uno de los tiros electro más decididos del momento nos lo presenta Sigrid, que se ha adelantado a Halsey sacando como single un tema llamado ‘Strangers’.

Taylor Swift / … Ready for It?: Segundo sencillo oficial de ‘reputation‘, un disco mucho mejor de lo que prometía su primer single.

Poppy / Software Upgrade: El loco proyecto de Poppy ya cuenta con disco de debut, ‘Bubblebath‘, de lo más disfrutable sobre todo en esta pista que roza lo bakala.

David Guetta, Charli XCX, Afrojack: Básico pero infalible trallazo EDM en el que Charli XCX dignifica los sonidos más bastos de David Guetta.

Camila Cabello / Havana: Más fino hila Camila Cabello en este corte latino que ha terminado de redondear con un vídeo tipo telenovela.

Maria Rodés / Fui a buscar el sol: Estupendo primer single del próximo disco de Maria Rodés, inspirado en el trabajo como astrónomo de su tío bisabuelo.

Rosalía / Aunque es de noche: Nueva adaptación del cancionero de Enrique Morente a cargo de Rosalía y el resultado es para cortar el hipo. No podemos dejar de recomendar también la entrevista que realizamos a la artista recientemente.

Marlon Williams / Nobody Gets What They Want Anymore: Muchas pistas de esta playlist han aparecido en nuestra nueva sección “La canción del día”, como es el caso de este maravilloso dueto entre Marlon Williams y Aldous Harding, avance de un disco que sale en febrero.

Kumisolo / Pop Girl: La playlist “Bonjour, les copains” de mi compañera Angèle Leciel siempre trae recomendaciones desconocidas e interesantes, como lo es la de la japonesa Kumisolo.

Lia Pamina / Cards on the Table: Precioso tema de Lia Pamina con un toque lounge, extraído de un single que salía en septiembre y convertido en hit tras aparecer en la playlist de Spotify adecuada.

UTO / The Beast: Divertido tema con aullidos de los franceses UTO, que han debutado este año con un EP.

James Holden & The Animal Spirits / Each Moment Like the First: Coincidiendo con la pasada edición de MIRA, James Holden presentó un nuevo álbum que también ha pasado por Discos Recomendados.

Franz Ferdinand / Always Ascending: Sorprendente y mutante single de regreso de Franz Ferdinand, avanzando el disco que sacarán ya el año que viene.

Julien Baker / Turn Out the Lights: Emocionante canción de Julien Baker, extraída de su último álbum, que ha pasado por nuestra sección de Discos Recomendados.

Ezra Furman / Love You So Bad: Los románticos han de celebrar esta maravilla del próximo álbum de Ezra Furman, que todo el mundo debería regalar por el Día de San Valentín.

U2 / Get Out of Your Own Way: El segundo single de ‘Songs of Experience’, a la venta el próximo mes, mejora al primero al menos en cuanto a calidad.

Paracusia / You: Entre las revelaciones de nuestro país también hay que destacar a Paracusia, de momento aparentemente influidos por el sonido ‘Drive’.

RAYE, Mr Eazi / Decline: Bailable canción a cargo de la londinense RAYE, una de las promesas promocionadas por el BBC Sound Of, aquí inspirándose en Ashanti.

Superchunk / What a Time To Be Alive: Estupendo tema de presentación del próximo largo de Superchunk, que saldrá el año que viene.