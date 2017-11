Las claves visuales de los vídeos de Camila Cabello, Taylor Swift, C. Tangana, The War On Drugs y Ojete Calor

Elegimos cinco vídeos de entre la avalancha de estrenos de estas últimas semanas. En esta ocasión, analizamos las claves visuales y cinematográficas en los nuevos clips de Camila Cabello, Taylor Swift, C. Tangana, The War On Drugs y Ojete Calor.

Havana (Camila Cabello)

Si el éxito en Estados Unidos de Camila Cabello (de orígenes cubanos y mejicanos) ya supone todo un desafío para la América de Trump, su nuevo vídeo le mete, discretamente y con una sonrisa de desprecio, la uña en el ojo. El pasado mes de septiembre el gobierno estadounidense anunció que se cargaba el DACA, el programa aprobado por Obama que protegía de la deportación a 800.000 inmigrantes que habían llegado al país siendo niños. A estos jóvenes sin papeles se les conoce como “dreamers”, y a ellos está dedicado ‘Havana’. De hecho, el vídeo dirigido por Dave Meyers se podría ver como la fantasía de una “dreamer”, la visión soñada de una “estadounidense ilegal” sobre la tierra de sus padres. ‘Havana’ manosea con gracia los tópicos y estereotipos de la cultura cubana y de las telenovelas mejicanas (unir infidelidad y pedida de mano en una misma secuencia es todo un logro cómico), para hacer algo así como una relectura pop del clásico de Woody Allen ‘La rosa púrpura del Cairo’ (1985). Una pirueta narrativa y estilística donde una “soñadora” sueña con ser la protagonista de un romance en una Habana soñada.

Ready For It? (Taylor Swift)

Cada vez más centrado en sus proyectos televisivos y cinematográficos (‘Bodied’ ha sido una de las sensaciones del último festival de Toronto), Joseph Kahn parece como si hubiera dirigido su último y algo insípido videoclip entre pausa y pausa del rodaje de su película. Como en el reciente ‘Look What You Made Me Do’, el director vuelve a desdoblar a Taylor Swift, pero esta vez en forma de cyborg o replicante doppelgänger. La metáfora y los referentes son (demasiado) obvios: la cantante se adentra por unos siniestros pasillos -¿mentales?- que parecen sacados directamente de ‘Blade Runner’, hasta llegar a una gran sala donde se encuentra a Scarlett Jo…, no, a si misma convertida en una mezcla de Tormenta, el personaje de X-Men, y la mayor Motoko, la heroína de ‘Ghost in the Shell’. Swift se enfrenta a su Némesis, su lado oscuro, su Mrs Hyde, en un tormentoso duelo para ver quién es la primera que sube por las escaleras mecánicas.

Tiempo (C. Tangana)

Un cigarro encendido y una navaja tipo mariposa volando por el aire. A partir de estos dos objetos y su significado se articula el nuevo vídeo de Manson y Canada para C. Tangana. Las dos líneas narrativas están claras. En la primera, el cantante nos canta/cuenta la historia desde el presente, interpelando al espectador desde lo que parece el interior de una discoteca vacía, de una sala que fue bakala. En la segunda, vemos el pasado, un flashback que ilustra una típica escena poligonera de hace unos años con bakalas bailando y fumando nevados al lado del coche tuneado. Justo en la mitad del vídeo, las líneas temporales se cruzan. El cantante aparece en el entorno callejero y los bakalas bailando y “grameando” en la discoteca. Cuando se consuma la tragedia y el tiempo se acaba -la cuenta atrás que Pucho tiene a su espalda-, el montaje “se relaja” como un bajón de cocaína y termina con un plano sostenido de medio minuto donde “el hombre del año” mira a su pasado desde su lujoso ático.

Nothing To Find (The War On Drugs)

“El amor es como una planta, hay que regarla todos los días para que no se marchite”. Este aforismo de manual de autoayuda adquiere un inesperado e irónico eco en este vídeo de The War On Drugs. Sophia Lillis, la Beverly Marsh del nuevo ‘It’, protagoniza esta road movie junto a una especie de hombre-planta que parece un cruce entre Bigfoot, la Cosa del Pantano y Jordy Verrill, el personaje creado e interpretado por Stephen King en ‘Creepshow’ (1982). El vídeo dirigido por Ben Fee, que ha trabajado para bandas como The Lumineers o Band of Horses, se sirve de los tópicos de la película de carretera –la parada en la gasolinera, en el bar de carretera, el momento canción- para ofrecer una emotiva historia de amistad con un final de poderoso lirismo. El director utiliza con habilidad la luz solar para sincronizar el declinar del día con el del hombre-planta, y el amanecer con el poético despertar de su compañera.

Opino de que (Ojete Calor)

“Hay una banda que secuestra” y te roba un riñón, lo sabe todo el mundo. Como que las vacunas provocan autismo o que el desayuno es la comida más importante del día. El nuevo vídeo de Ojete Calor a cargo de Other Lands (autores también de ‘Madrid-Bilbao-Bollo’) ilustra uno de esos grandes mitos contemporáneos. El clip avanza desde la noticia al suceso real por medio de un virtuoso y muy casero plano-secuencia. Este choque estilístico entre la sofisticación técnica y el costumbrismo kitsch (el vídeo está rodado en un camping de Cuenca cuya piscina está coronada por una fuente con la cascada del nacimiento del río Cuervo y encima un tormo de la Ciudad Encantada) sirve como doble metáfora de la letra de la canción. Por un lado, la retórica de los opinadores como salvapantallas para camuflar un discurso vacío. Por otro, el plano-secuencia como figura de estilo con mayúsculas aplicada a una broma “minúscula”. Y es que todo el mundo puede “opinar de que”… y también poner escenas poscréditos. No solo Marvel.