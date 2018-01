“La mujer barbuda” de ‘El Gran Showman’ vence a Mariah Carey en los Globos de Oro

En la pasada madrugada se han entregado los Globos de Oro, otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Con cierta sorpresa, pues ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro partía como favorita –hubo de conformarse con el premio a mejor dirección–, la mejor película dramática recayó en ‘Tres anuncios en las afueras’ de Martin McDonagh, protagonizada por Frances McDormand y Sam Rockwell, que obtuvieron a su vez los Globos de Oro a mejor actriz y actor dramático. Sumándolos al premio al mejor guión para el propio McDonagh, este film se coronó como el gran vencedor de la noche y uno de los favoritos para los Oscar 2018.

En el palmarés de cine también destacó la victoria de ’Lady Bird’ de Greta Gerwig como mejor comedia, cuya actriz protagonista Saoirse Ronan también salió premiada. James Franco obtuvo el premio al mejor actor de comedia por ‘The Disaster Artist’. En cuanto a la música, ‘La forma del agua’ obtuvo también el premio a la mejor banda sonora por el trabajo de Alexandre Desplat, mientras que Mariah Carey, que recientemente se resarcía del famoso desastre de la Nochevieja 2016, no pudo alzarse con el Globo de Oro al que optaba, el de mejor canción. ‘The Star’, la canción principal de la película animada del mismo título –rebautizada en nuestro país como ‘Se armó el belén’– compuesta e interpretada por Carey, quedó relegada por ‘This Is Me’, interpretada por la actriz de musicales Keala Settle, que ejerce de “mujer barbuda” en la película musical ‘El Gran Showman’. Podéis ver vídeos de ambas canciones al final del artículo. En cuanto a cine de animación, ‘Coco‘ se impuso a ‘El bebé jefazo’ y ‘Ferdinand’, mientras que la franco-alemana ‘En la sombra’, de Fatih Akin, obtuvo el Globo de Oro a la mejor película extranjera.

En una gala en la que destacó el luto estricto de todos los invitados como gesto de denuncia y enfado contra los casos de abuso sexual en la industria del entretenimiento norteamericana desvelados en los últimos meses, también destacó en el palmarés de series las nuevas victorias –como en los Emmy– de las excelentes ‘El cuento de la criada’ (Elisabeth Moss, su protagonista, también fue galardonada) y la miniserie ‘Big Little Lies’ (Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skårsgardd también se llevó el gato al agua), mientras que en comedia triunfó ‘The Marvelous Mrs. Maisel’. ‘Feud‘, una de las grandes favoritas, se fue con las manos vacías. Os dejamos con el palmarés completo:

CINE

MEJOR PELÍCULA (DRAMA)

Tres anuncios en las afueras

Call me by your name

Dunkerque

Los archivos del Pentágono

La forma del agua

MEJOR PELÍCULA (COMEDIA O MUSICAL)

Lady Bird

The Disaster Artist

Déjame salir

El gran showman

Yo, Tonya

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Coco

El bebé jefazo

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA

En la sombra

Una mujer fantástica

Se lo llevaron: recuerdo de una niña de Camboya

Sin amor

The Square

MEJOR DIRECCIÓN

Guillermo del Toro, por La forma del agua

Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras

Christopher Nolan, por Dunkerque

Ridley Scott, por Todo el dinero del mundo

Steven Spielberg, por Los archivos del Pentágono

MEJOR GUIÓN

Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras

Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, por La forma del agua

Greta Gerwig, por The Lady Bird

Lizz Hannah y Josh Singer, por Los archivos del Pentágono

Aaron Sorkin, por Molly’s Game

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras

Sally Hawkins, por La forma del agua

Meryl Streep, por Los papeles del Pentágono

Jessica Chastain, por Molly’s Game

Michelle Williams, por Todo el dinero del mundo

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Gary Oldman, por El instante más oscuro

Timothée Chalamet, por Call me by your name

Daniel Day-Lewis, por El hilo fantasma

Tom Hanks, por Los archivos del Pentágono

Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)​​​​​​

Saoirse Ronan, por Lady Bird

Judi Dench, por La reina Victoria y Abdul

Margot Robbie, por Yo, Tonya

Emma Stone, por La batalla de los sexos

Helen Mirren, por The Leisure Seeker

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

James Franco, por The Disaster Artist

Steve Carell, por La batalla de los sexos

Ansel Elgort, por Baby Driver

Hugh Jackman, por El gran showman

Daniel Kaluuya, por Déjame salir

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney, por Yo, Tonya

Mary J. Blige, por Mudbound

Hong Chau, por Una vida a lo grande

Laurie Metcalf, por Lady Bird

Octavia Spencer, por La forma del agua

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell por Tres anuncios en las afueras

Willen Dafoe, por The Florida Project

Armie Hammer por Call me by your name

Richard Jenkins, por La forma del agua

Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo

MEJOR CANCIÓN

This is me, de El gran showman

Home, de Ferdindand

Mighty River, de Mudbound

Recuérdame, de Coco

The Star, de Se armó el belén

MEJOR BANDA SONORA

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

El hilo fantasma

Los archivos del Pentágono

Dunkerque

SERIES DE TELEVISIÓN

MEJOR SERIE (DRAMA)

El cuento de la criada

The Crown

Juego de Tronos

Stranger Things

This is us

MEJOR SERIE (COMEDIA O MUSICAL)

The Marvelous Mrs. Maisel

Black-ish

Master of None

SMILF

Will & Grace

MEJOR MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Sterling K. Brown, por This Is Us

Jason Bateman, por Ozark

Freddie Highmore, por The Good Doctor

Bob Odenkirk, por Better Call Saul

Live Schreiber, por Ray Donovan

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Elisabeth Moss, por El cuento de la criada

Caitriona Balfe, por Outlander

Claire Foy, por The Crown

Maggie Gyllenhaal, por The Deuce

Katherine Langford, por Por 13 razones

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel

Pamela Adlon, por Better Things

Alison Brie, por Glow

Issa Rae, por Insecure

Frankie Shaw, por SMILF

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Aziz Ansari, por Master of None

Anthony Anderson, por Black-ish

Kevin Bacon, por I Love Dick

William H. Macy, por Shameless

Eric McCormack, por Will & Grace

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Nicole Kidman, por Big Little Lies

Jessica Biel, por The Sinner

Jessica Lange, por Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, por Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, por Big Little Lies

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Ewan McGregor, por Fargo

Robert De Niro, por The Wizard of Lies

Jude Law, por El joven papa

Kyle MacLachlan, por Twin Peaks

Geoffrey Rush, por Genius

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

Laura Dern, por Big Little Lies

Ann Dowd, por El cuento de la criada

Chrissy Metz, por This Is Us

Michelle Pfeiffer, por The Wizard of Lies

Shailene Woodley, por Big Little Lies

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN​​​​​​

Alexander Skarsgard, por Big Little Lies

Alfred Molina por Feud: Bette and Joan

David Thewlis, por Fargo

David Harbour, por Stranger Things

Christian Slater, por Mr. Robot