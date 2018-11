Jennifer Lopez le saca los colores a Bad Bunny en ‘Te gusté’

Después de los discretitos resultados de ‘Dinero‘, single que contaba con co-protagonistas como Dj Khaled y Cardi B, Jennifer Lopez parece dispuesta a dar con un nuevo pelotazo comercial con ‘Te gusté’. Y nadie como Bad Bunny para hacerlo en el mercado del nuevo pop urban por el que la intérprete de ‘On The Floor’ ha apostado claramente este año con singles como ‘El anillo‘ (que ha funcionado relativamente bien, contando con una nueva versión posterior junto a Ozuna) o el citado ‘Dinero’.

‘Te gusté’ es un tema de hip hop lento que encaja perfectamente en el estilo del rapero puertorriqueño –no en vano, han participado en su producción Mambo Kingz, autores de bases del Conejo Malo como las de ‘Amorfoda‘ o ‘Sensualidad‘–. En ella, Bunny emplea con JLo la clásica táctica para ligar del machito básico, diciéndole que él sabe que ella se quedó prendada de él en cuanto le vio. Pero, lejos de adoptar una postura dócil, Jenni’ From The Block responde que se sabe “el cuento” y que luego no “duran ni dos minutos”. “Pero dime qué más / Tú hablas mucho y no haces na'”, espeta Lopez en el estribillo, sacándole los colores al gallito. La canción ha sido presentada con un vídeo protagonizado por ambos en ambiente playero, con JLo luciendo imagen al más puro estilo ‘Corrupción en Miami’.

Aunque parece que Jennifer desechó publicar aquel disco melódico de temas cantados en español del que se habló a finales de 2017, lo cierto es que todos sus últimos singles –con excepción de aquel ‘Us‘ con Skrillex y Poo Bear– han ido estado en sintonía con el estilo de música que más éxito tiene en el mercado hispanohablante y, sí, están todos interpretados en español.