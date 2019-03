10 fotos que no debiste perderte: Lady Gaga, Taylor Swift, Amaia, Lily Allen, Florence + The Machine…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy comprobamos que la “nueva” Taylor Swift es más humana que nunca, Amaia alimenta con flores el misterio en torno a su debut, Lily Allen, Robyn y Florence + The Machine dejan estampas de sus respectivas giras, mientras que Hinds o Zahara se manifiestan en el 8M.

La “nueva” Taylor Swift se permite achisparse

Con ‘reputation’, Taylor Swift decía adiós (o quizá “hasta luego”) a “la vieja Taylor”, aquella post-adolescente de apariencia cándida y canciones country-pop. Así que ahora estamos ante una “nueva Taylor”, que lo mismo se pone seria para teorizar sobre creación artística que se permite achisparse con sus amiguis Selena Gomez y la actriz Cazzie David. Y, lo que es más importante, plasmarlo con un selfie bien borroso… como mandan los cánones de estar achispado.

Lady Gaga, Oscar al mejor drama

Lady Gaga fue una de las grandes triunfadoras de la última entrega de los Oscar tanto por el premio que cosechó por ‘Shallow’, como por sendos números 1 que esta canción y la BSO que lo contiene consiguieron gracias al galardón y su actuación con Bradley Cooper. Este fotón de Gaga tras obtener la estatuilla, tomado por el fotógrafo Greg Williams en las bambalinas de la gala (muy recomendable ver toda la serie que capturó esa noche), deja claro que Gemanotta vivió el mejor “drama” de aquella noche.

Sharon Van Etten, prometida

Con ‘Remind Me Tomorrow’, la cantautora de Nueva Jersey ha dado un gran salto en su carrera artística. Y ahora, en medio de la promoción del álbum, parece que próximamente dará un salto en su vida personal, al aceptar la propuesta de matrimonio que Zeke Hutchins, su pareja, mánager, batería y padre de su hijo, le acaba de hacer. Es oficialmente una plaga.

Florence + The Machine, casada consigo misma

Y es que, viendo esta foto de Florence Welch en su recién inaugurado tour 2019, se diría que también ha pasado por el registro civil… salvo porque este look de novia gótica es el suyo habitual, claro. De hecho, con su partenaire en ese casorio fake, casi parece que estén haciendo una recreación en tiempo real de las célebres copias de fotos de modelos que hace la actriz cómica Celeste Barber en su famoso perfil.

Amaia, guasa entre las flores

Otra artista que se ha fotografiado con flores últimamente ha sido Amaia Romero, que tras su periplo argentino debe estar ¿ultimando? su álbum de debut. Pocas pistas da en sus redes sociales, aunque días atrás subía este clip de una sesión de fotos oliendo eso, unas flores, mientras sonaba de fondo una canción de la película de Los Muppets. Ni siquiera ella misma puede tomarse en serio la estampa y se parte de risa.

Robyn desata pasiones en Nueva York

La sueca Robyn ha comenzado la gira de ‘Honey’, su último trabajo, con una serie de conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, como veíamos en la pasada entrega de esta sección. La pasión que ella misma desprende se transmite a los espectadores, que dan continuidad al evento montando una suerte de after-party en los andenes del metro de la ciudad, como la propia artista recoge en este clip.

Lily Allen canta sobre follarse a parisinos… en París

Otra que está de gira es Lily Allen, presentando el álbum que publicó el pasado año, ‘No Shame’. Una de sus canciones, ‘My One’, comienza con la explosiva línea “Baby, I fucked half the boys in Paris”, lo cual evidentemente desata reacciones de euforia cuando el tema es interpretado en la capital francesa. ¿Adaptará la letra a cada ciudad de la gira?

El crepúsculo en L.A. vs el culo de Ms Nina

Sabemos por sus redes que la pionera del reggaeton femenino en España lleva unos días en Los Ángeles, parece que ultimando su primera mixtape. Pero el trabajo no la impide disfrutar de la ciudad: en este vídeo vemos cómo se emociona con el crepúsculo sobre Hollywood aunque… plot-twist: tanto como con su culo. [NdE: el vídeo fue eliminado por Instagram, pero Ms Nina lo ha resubido, gracias al cielo… de Los Ángeles.]

Hinds, en el 8M

El pasado viernes, 8 de marzo, numerosas artistas de nuestro país se sumaron a la huelga feminista y a las manifestaciones que se celebraron en diferentes ciudades españolas. En Madrid acudieron juntas y al completo las Hinds –casi es una casualidad que estén en su ciudad: si no están de gira internacional, están en Londres preparando nuevas canciones–, que enarbolaron sus pancartas y dejaron este mensaje en redes sociales: “ser una banda de chicas nunca ha sido lo más fácil, pero nunca nos sentimos solas porque nos tenemos unas a otras”.

“La Bestia” de Zahara, también “presente” en el 8M

Otra artista que estuvo presente en la manifestación de Madrid fue Zahara. Lo estuvo físicamente, pero también se multiplicó de forma virtual por todo el grueso de la manifestación en forma de pancarta: y es que su letra de ‘Hoy la Bestia cena en casa’, single de ‘Astronauta’ que manifiesta su disconformidad con el apoyo de algunos ideólogos neoliberales a los embarazos subrogados, se convirtió en todo un símbolo. En especial ese “si eres tan valiente, préstame tú tu vientre”.