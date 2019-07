12 grandes y 8 artistas que pronto lo serán en Low Festival 2019

Low Festival se celebra el último fin de semana de julio, como siempre en Benidorm, y como viene siendo habitual desde hace muchos años, con JENESAISPOP como medio colaborador. Desde la redacción te recomendamos especialmente a 20 artistas del cartel, algunos de los cuales llevan con nosotros décadas y otros acabamos de conocer pero parecen haber estado siempre con nosotros. Las entradas de día están disponibles desde 39 euros y los abonos desde 70 euros a través de su web oficial. Textos: Jordi Bardají, Sebas E. Alonso.

12 grandes en Low Festival:

New Order: El gran reclamo de Low este año, como el propio festival deja ver en el cartel, donde el grupo ocupa solo su posición de cabeza de cartel al contrario que el resto de headliners, es New Order. Los 30 años cumplidos este año por ‘Technique’ nos han servido para recordar que una de las obras más influyentes de la new wave británica sigue sonando vigente y emocionando como el primer día, pero cualquiera de los grandes éxitos de New Order merece ser reivindicado, así como muchos de sus otros temas menos desconocidos. ¿No está ‘Tutti Frutti’ en cualquier fiesta cool que se precie?



Fangoria: Alaska y Nacho Canut han publicado este año un extraño disco de versiones de otros artistas, incluyendo no obstante un par de temas nuevos. Al menos uno de ellos, ‘De que me culpas’, otro trabajo con Guille Milkyway, es digno de ocupar su repertorio de grandes éxitos, lo cual es muchísimo decir pues si de algo no se han cansado Fangoria de hacer en los 30 años que han pasado desde su primer disco han sido hits. Pocas bandas que ya eran veteranas antes de su formación o completamente nuevas consiguen, como Fangoria, renovarse y conquistar a diferentes generaciones como han hecho ellos, y si algo está claro es que su público en Low será de todo menos homogéneo.



Ladytron: 8 años después de su último disco, Ladytron han vuelto este año con su sexto álbum de estudio, homónimo para más señas, y cuando se han cumplido 20 años desde su formación. Toda una declaración de intenciones que ha venido acompañada de temas tan certeros como ‘The Animals’ o ‘The Island’, aunque también de un crowd-funding con PledgeMusic que ha sido exitoso pues el disco ha podido producirse, pero que ha terminado como el rosario de la aurora tras el cierre de la página. En cualquier caso, sigue por encima de todo el reconocible sonido del grupo, que a su paso por Low tampoco dejará de recordarnos por qué ‘Playgirl’, ‘Seventeen’ o ‘Destroy Everything You Touch’ son algunas de las mejores canciones de synth-pop de la pasada década.



Airbag: Airbag han sido noticia este año de la manera más improbable al colaborar en el anuncio de un producto de Pornhub (poniendo la música, obvio). Los malagueños publicaban el año pasado su primer disco en Sonido Muchacho, ‘Cementerio indie’, a la vez que celebraban sus 20 años de historia, durante los cuales han sido uno de los grupos independientes más queridos de nuestro país por sus buenas canciones inspiradas en el power pop y el surf rock anglosajones. Discos como ‘Mondo Cretino’ lograron fidelizar al público, aunque curiosamente es el último el que la gente más está escuchando en Spotify.



La Casa Azul: Como Ladytron, La Casa Azul han publicado este año su primer disco desde 2011. A pesar de las vueltas que le ha dado en todos estos años (llegó a desechar varios discos, como nos contaba en una extensa entrevista), ‘La gran esfera‘ es otro gran disco de Guille Milkyway que, abriéndose paso a otros sonidos pero manteniéndose totalmente fiel a su sonido original en otros, suma otro puñado de grandes canciones y algún que otro clásico al catálogo del músico catalán, como ‘Podría ser peor’ o ‘El final del amor eterno’. ¿Habrá colaboración con Fangoria en directo y viceversa, teniendo en cuenta que tocan el mismo día?



Vetusta Morla siguen de gira y tras actuar, por ejemplo, en Cruïlla este fin de semana, donde han dado un concierto apabullante como es habitual, los madrileños visitan el Low para seguir desgranando su último disco así como las mejores canciones de su repertorio. Un concierto que, como os hemos contado, es generoso en cambios de puesta en escena y también de emociones.



Dorian: Los autores de ‘Justicia universal‘ acaban de publicar el videoclip de su nuevo single, ‘La isla’. Otro de tantos buenos temas con potencial de himno que contenía el disco, con el que Marc Dorian y compañía han demostrado que su éxito ni ha sido flor de un día ni mucho menos les ha hecho dormirse en los laureles.



Zahara: Otra artista nacional que se encuentra en un momento pletórico es Zahara. 10 años han pasado desde los tiempos en que teloneaba a Duffy con su debut, una década en la que la cantautora no ha dejado de crecer y con ello entregar grandes canciones y discos a través de los cuales ha logrado construir un universo propio. De temática precisamente espacial, ‘Astronauta’ ha sido su recomendado último disco.



Miss Caffeina están más de moda que nunca, y prueba de ello es que su último disco, ‘Oh Long Johnson‘, que daba al grupo su primer número 1 de ventas en nuestro país, permanece en la lista de los discos más escuchados en España. El “Merlí, què fem” de ‘Merlí’ está teniendo mucho que ver en ello, pero también la pegada de singles como ‘Reina’ o ‘Prende’ y el público que Alberto Jiménez y compañía han ido ganando tras el éxito de ‘Mira cómo vuelo’.



The Vaccines: Puede que no vuelvan a encabezar las listas de lo mejor del año nunca más, pero desde que publicaran su debut ‘What Did You Expect from The Vaccines?’, los británicos se han convertido en una de esas cosas en directo que no te puedes perder en ningún festival. Setlists plagados de energía y hits, entre los que los singles de su último largo ‘Combat Sports‘ no deslucen nada. Mientras otros artistas de rock decayeron con sus terceros y cuartos discos, ellos mantuvieron el nivel con temas como ‘I Can’t Quit’.



Foals: Quienes sí presentan disco, aunque si no lo hicieran tanto daría porque siempre merece la pena sumergirse en su directo, son Foals. Este año nos ha llegado la primera parte de él, ‘Everything Not Saved Will Be Lost‘, y si no abortan misión a lo The 1975, en otoño nos llegará la segunda. Seguro que en su repertorio actual no falta uno de sus nuevos sencillos, ‘Exits’.



Cut Copy: Formados en 2001, Cut Copy despuntaron con su debut de 2004 ‘Bright Like Neon Love’ gracias a su brillante sonido de synth-pop, aunque fue ‘In Ghost Colours’, su siguiente álbum, lanzado en 2008, el que les catapultaría al éxito gracias a canciones como ‘Lights & Music’ o ‘House on Fire’, aún a día de hoy sus mayores éxitos. Los australianos han publicado desde entonces tres discos más, ‘Zonoscope’ (2011), ‘Free Your Mind’ (2014) y ‘Haiku from Zero’ (2017), en los que han seguido explorando su sonido pero siempre con matices nuevos, como demuestra el sonido tropical de ‘Standing in the Middle of the Field’.



8 artistas de moda en Low Festival

Cupido: La unión de Pimp Flaco y Solo Astra ha dado lugar a uno de los éxitos más improbables del pop español, gracias a un single como un sol de bueno como ‘No sabes mentir’ y una filosofía “bedroom pop” a través de la cual el grupo canaliza influencias que van del surf-pop al pop italiano pasando por el R&B. Si “se te nota en la carita que no dices la verdad” y “mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien” no son dos de los mejores estribillos que ha dado el pop español en los últimos tiempos, no sabemos cuáles pueden ser.



Cariño: El trío autor de ‘Movidas’ ha logrado consolidarse en el panorama del indie nacional gracias a sus descaradas letras e irresistible sonido power-punk, pero sobre todo a unas canciones con talla de himno como son ‘Canción de pop de amor’, ‘Mierda seca’, ‘Bisexual’ o su versión de ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana, que han conquistado a decenas de miles de personas. Su último single es ‘La bajona’ y os recordamos que Cariño también es uno de los grupos confirmados en Lovesick Club, nuestro programa de conciertos en colaboración con Razzmatazz.



Alice Wonder: Gracias a temas como ‘Take Off’ o ‘Bajo la piel’, Alice Wonder se ha convertido en uno de los mayores valores del pop nacional. La cantante madrileña, que solía versionar a gente como Rihanna, Bon Iver o Lykke Li en Youtube, lo cual nos da una idea de las influencias que maneja, desplegaba sus aptitudes en un buen álbum debut llamado ‘Firekid’ con algunas de sus canciones más escuchadas, como ‘Clean Up the Mess’ o ‘Too Mad’.



Monterrosa: Mirando a la canción melódica española tanto como al synth-pop de los 80 o al eurodance dosmilero y “kitsch” de gente como Rebeca, Rocío Saiz y Enrique F. Aparicio han sabido conjugar sensibilidad pop, humor y letras con mensaje en su debut ‘Latencia’. Por ejemplo, ‘Fauna’, uno de sus temas más bailables, habla contra las “manadas” y es por tanto un himno feminista. El dúo sumaba recientemente dos singles 100% noventeros y europop a su catálogo, ‘Prácticamente magia’ y su versión de ‘Más fuerte’ de Massiel.



Carolina Durante: Los de Diego Ibáñez siguen de gira incansables presentado por toda España su exitoso debut homónimo, que permanece en la lista de ventas en torno al top 60. Como hemos contado, el éxito de Carolina Durante es tal que acaban de agotar las entradas de su próxima fecha en La Riviera con 5 meses de antelación, obligándoles a añadir una segunda fecha. Pocos quieren perderse el tremendo directo de los autores de himnos como ‘Cayetano’, ‘El himno titular’ o ‘Joder, no sé’.



La Zowi es una de las artistas que pasarán a la historia del trap español gracias a su personalidad descarada y a la pegada de singles como ‘Putas’ (un remix de XXXTentacion), ‘No lo ves’ o ‘Mi chulo’. El año pasado veía la luz su mixtape ‘Ama de casa’ y en los últimos tiempos también ha sido noticia por protagonizar un incómodo encuentro con David Broncano, pero lo cierto es que sus directos siguen siendo vibrantes y que muchas de sus canciones han hecho del trap nacional lo que es hoy en día.



Bastille: Aunque su segundo disco no repitió el éxito del primero, Bastille protagonizaba un “comeback” el año pasado con ‘Happier’, su single con Marshmello, que se ha convertido en un éxito monstruoso aún a día de hoy incombustible. Un escenario perfecto para que Dan Smith se haya decidido a publicar este año al fin su tercer álbum de estudio, un ‘Doom Days’ que ha alcanzado el número 4 en Reino Unido gracias al éxito en streaming de temas como ‘Quarter Past Midnight’.



Viva Suecia: Uno de los grupos de rock más populares del momento en España sobre todo tras la edición de su disco ‘Otros principios fundamentales’, Viva Suecia han enamorado a cientos de miles de personas con sus canciones de pop-rock emotivo onda Vetusta Morla o Izal pero más guitarrero. El 4 de octubre, Viva Suecia al fin lanzarán su nuevo trabajo, ‘El milagro’, del que ya puede escucharse el single ‘Lo que te mereces’.