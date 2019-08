Nacho Cano en la rueda de prensa de Sonorama Ribera: “lo más indie de mi época era yo”

Hoy comienza en Arana de Duero la edición 2019 de Sonorama Ribera, con un extenso cartel repleto de nombres tan importantes en este momento como Joan As Police Woman, Nacho Vegas, The Vaccines, Fangoria, Crystal Fighters, Love of Lesbian, Miss Caffeina, Berri Txarrak, Zahara o Carolina Durante. También hay comebacks y reivindicaciones que tanto gustan a sus organizadores y público, que en esta edición señalan a Tequila, La Orquesta Mondragón y… Mecano. O, al menos, un tercio de ellos: como se anunció a bombo y platillo, este sábado Nacho Cano realizará su primer concierto en 22 años interpretando los éxitos del grupo que compartió con su hermano José María y Ana Torroja.

En la rueda de prensa de apertura del festival, él ha sido la estrella. Numerosos medios de comunicación generalistas, televisiones incluidas, han acudido a ella para conocer de primera mano las razones de este regreso, y Nacho Cano se ha gustado, dejando una ristra de declaraciones llamativas. Según El Mundo, ha asegurado que él no ha hecho esto solo por dinero –”A estas alturas ya sólo me muevo por amistad. Me contaron que podía invitar a 3 buses de amigos con la zona VIP gratis y yo ya estaba a bordo”–, se ha dejado llevar por su ego –”Tenía que volver a lo grande. O volvía a lo grande o no volvía, y espero que mis hijos y mis nietos puedan revisitar esta noche”– y, para rematar y para seguir la tradición de invitados pasados como Raphael o Dúo Dinámico, se ha autoproclamado indie: “lo más indie de mi época era yo” –que no “nosotros”, ojo–, ha dicho explicando que le pareció que la llamada del festival tenía sentido cuando vio el resultado del disco-homenaje a los 30 años de ‘Descanso dominical’.

De hecho, la parte más interesante de esta rueda de prensa es, quizá, que se han deslizado los nombres que le acompañarán en su revisión del catálogo de Mecano: Alberto (al que se empeñó en llamar Ángel) Jiménez de Miss Caffeina y Shurama de Elefantes, que le acompañaban en la rueda de prensa y participaban en ese disco, estarán junto a él, como también parece lo harán que Zahara, Santi Balmes de Love of Lesbian, Javiera Mena –que recientemente publicaba versión de ‘Mujer contra mujer’–, Maryan Frutos de Kuve. E incluso parece que se les ha medio escapado –sería por el Ribera– que también puede estar Mikel Izal y que la actuación será filmada ¡para una película de Netflix! ¿Habrá concesiones a su carrera en solitario o a Mecandance? Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que allí suceda.