The 1975 y Foals, a la cola en las apuestas del Mercury Prize 2019; slowthai y IDLES, favoritos

Esta noche se falla en Londres el Mercury Prize 2019, el galardón más prestigioso de la industria musical británica. Un premio que el año pasado recayó en ‘Visions of a Life’, el segundo álbum de Wolf Alice, y que en años precedentes recayera en trabajos de grupos y artistas como PJ Harvey, Primal Scream, Suede, Arctic Monkeys o Portishead.

Este año destacan entre los nominados ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, el aclamado álbum que publicaron The 1975 en 2018 –y que tendrá continuidad en unos meses con ‘Notes on a Conditional Form’–, la primera parte del disco doble que Foals están publicando este año, ‘Everything Not Saved Will Be Lost‘, o los últimos discos de Anna Calvi y Cate Le Bon. Sin embargo, ninguno de estos nombres figuran entre los favoritos de las casas de apuestas. De hecho, los primeros –los más populares, a priori– se sitúan en la cola de la mayoría de ellas.

En el lado contrario, los grandes favoritos son dos artistas grime aún no demasiado conocidos fuera de Reino Unido y del circuito alternativo con sus respectivos debuts: slowthai con ‘Nothing Great About Britain’ parte con algo de ventaja respecto a ‘Psychodrama’ de Dave. El tercero en liza, aunque con un punto menos a favor, es ‘Joy as an Act of Resistance‘, el soberbio segundo disco que publicaba a finales de 2018 el grupo IDLES. Por debajo de esta terna, los debuts de Little Simz, black midi y el Disco Recomendado ‘Dogrel‘ de Fontaines D.C. cuentan con ciertas posibilidades. En unas horas sabremos quién será el disco galardonado con el Mercury, para el que suele suponer una inyección comercial… aunque no necesariamente. La gala, que se retransmite en la BBC desde las 22:00h PM –hora española–, incluye actuaciones de algunos nominados, como Anna Calvi, Cate Le Bon, Dave, IDLES, Cassie Kinoshi’s SEED Ensemble y slowthai.