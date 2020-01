Digitalism y Ojete Calor, Moon Duo y Blanco Palamera… WARM UP amplia su desacomplejada propuesta

WARM UP se ha revelado como una de las propuestas festivaleras más diversas y desacomplejadas del panorama español. Celebrado en el recinto de La Fica, Murcia, su edición 2020 nos había sorprendido ya al aunar nombres tan diversos como Kraftwerk, Hot Chip, Leiva, Johnny Marr, Los Enemigos, Georgia, Triángulo de Amor Bizarro, Dorian Electra… Pero la cosa no se detiene y hoy se anuncian seis nuevos nombres que apuntalan esa singular línea artística.

Destacan Digitalism, dúo alemán de electrónica con más de 15 años de carrera a sus espaldas. Presentarán ‘JPEG’, su cuarto álbum de estudio, publicado hace poco más de un mes. También estarán Moon Duo, proyecto de psicodelia-espacial-electrónica de Ripley Johnson (Wooden Shjps) y Sanae Yamada, que el pasado septiembre lanzaba en Sacred Bones el casi popero ‘Stars Are the Light’. Y no son el último dúo de esta tanda: los ínclitos Ojete Calor vuelven al festival tras arrasar en la primera edición del festival. Junto a ellos, se suman al cartel nuevos talentos nacionales en plena eclosión, como Blanco Palamera, Confeti de Odio y Kuve.

WARM UP anuncia que sus abonos comunes (también hay VIP) continúan a la venta aquí al precio de 48 euros más gastos. Pero eso será solo hasta esta noche a las 23:59h, cuando subirán de precio. La entrada para OPEN, la jornada de bienvenida del festival el jueves 30 de abril (con Leiva), puede adquirirse aparte a un precio especial de 20€.